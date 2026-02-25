Seni öldürürüm

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, kıskançlık krizine giren C.İ., kendini kurye olarak tanıtarak eski sevgilisinin kapı ziline bastı. Kapının açılmasıyla içeri dalan C.İ., genç kadını önce darp etti, ardından “seni başkasıyla görürsem, seni de onu da gebertirim” diyerek tehdit etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hüseyin Ekren mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 18 Şubat tarihinde Gazimağusa’da eski sevgilisinin ikametgahına gittiğini, kapı zilini çalarak kendisini kurye olarak tanıttığını ve bu suretle kapının açılmasını sağladığını belirtti.

Polis, zanlının kapının açılması üzerine içeriye izinsiz şekilde giriş yaptığını ve genç kadını ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının ayrıca müştekiye hitaben “Seni başkasıyla görürsem, seni de onu da gebertirim” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

Hüseyin Ekren, olayın 21 Şubat tarihinde polisin bilgisine geldiğini, aynı gün zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının aynı tarihte kendi el yazısıyla kaleme aldığı özür içerikli bir notu müştekinin ikametgahına bıraktığının tespit edildiğini de mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 bin TL nakdi kefalet yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 300 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imza etmesi şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

