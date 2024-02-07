Sepet güncellenmeli

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 4 kişilik bir aile için 31 Ocak tarihi itibariyle açlık sınırını 20 bin 933 TL olarak hesapladıklarını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarının yaptığı çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 178,92 TL, aylık 5 bin 367,6 TL; yetişkin bir erkek için günlük 186,69 TL, aylık 5 bin 600,7 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 198,99 TL, aylık 5 bin 969,7 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 133,18 TL, aylık 3 bin 995,4 TL olduğunu söyledi.

Bengihan raporun, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığını kaydetti.

İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkede enflasyonun Ocak ayında yüzde 3.84, yıllık enflasyonun ise yüzde 85.81 olduğuna işaret eden Bengihan, ülkede Türk Lirası kullanılmasına, birçok ürünün de Türkiye’den ithal edilmesine rağmen aylık hayat pahalılığının Türkiye’de yüzde 6.70,KKTC'de ise yüzde 3.84 çıkması; hayat pahalılığı hesaplamasında baz alınan sepetin, sendikanın tüm ısrarlı taleplerine rağmen 2015 yılından beri güncellenmemesinin sonucu olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu: Yüzde 3.84 açıklaması halkla alay etmektir

Öte yandan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Türkiye’de yüzde 6.70 olarak açıklanan Ocak ayı hayat pahalılığının KKTC’de yüzde 3.84 olarak ilan edilmesini eleştirdi.

İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yüzde 3.84’lük Ocak ayı hayat pahalılığı rakamını asla kabul etmediklerini belirten Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “İğneden ipliğe yapılan bütün zamları halk iliklerine kadar hissederken hayat pahalılığının 3.84 çıkarılması halkla alay etmektir” dedi.

Hür-İş Başkanı Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten akıl almıyor. Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu ocak ayı hayat pahalılığı oranını 3.84 olarak açıkladı. Şaka gibi… Et, süt, ekmek derken iğneden ipliğe yapılan bütün zamları halk iliklerine kadar hissederken, hayat pahalılığının 3.84 çıkması halkla alay etmektir.

Bu hayat pahalılığı açıklaması, İstatistik Kurumu’nda çalışanların emeklerine de büyük bir haksızlıktır. Kurum, bu açıklamayla halk arasında ciddi bir itibar kaybına uğramıştır. Devlet Planlama Örgütü bu açıklamayı bir kez daha gözden geçirmelidir. Memleketteki ekonomistler de bu konudaki görüşlerini açıkça ortaya koymalı, susmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde 6.70 hayat pahalılığı açıklanırken, bizde ifade edilen 3.84 rakamı izaha muhtaçtır. Hükümet, halkı değil; kendi kendini kandırıyor. Burada amaç toplumu yoksullaştırmaktan başka bir şey değildir. Hayat pahalılığı artışları gizlenerek çalışandan, emekçiden, dar gelirliden çaldıkları rakamlarla toplum gün geçtikçe fakirleşiyor. Alım gücümüz düşerken, geleceğimizi çalıyorlar.

Hür-İş Federasyonu olarak bu şaibeli hayat pahalılığı açıklamasını kınıyoruz. Bu rakam asla geçeği yansıtmıyor. İnsanlarımız bu kadar zamların altında ezilirken hayat pahalılığının şaka gibi yüzde 3.84 açıklanması asla kabul edilemez. Bu tutum, halka yapılan en büyük ihanettir.

Daha önce defalarca hayat pahalılığı hesaplamalarına konu olan sepetin güncellenmesi gerektiğini ifade ettik. İstatistik Kurumu’nun artık bağımsız bir kurum olması gerektiğini söyledik. Kurum, siyaseten yönetildiği sürece ne yazık ki gerçek rakamlara ulaşmamız mümkün değildir.”