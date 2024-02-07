Babalarına teslim edildi

Kilitkaya köyünde geçtiğimiz cumartesi gecesi 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını yanına alarak evden ayrılan ve polis tarafından kayıp olduğu bildirilen Huriye Zabitler’den haber alındı. Anne ve çocuklarının Gazimağusa’da bir tanıdıklarının yanına gittikleri öğrenildi.

Huriye Zabitler’in eşi Öncül Zabitler, polisin dün saat 14.30 sıralarında çocuklarını getirerek, kendisine teslim ettiğini ifade etti. Baba Zabitler çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Huriye Zabitler’in ise eve dönmediği öğrenildi.