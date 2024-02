Ödenecek gibi değil

Ömer KADİROĞLU

Elektrik Kurumu’nun zamlı tarifeyle abonelere gönderdiği faturalar özellikle dar ve sabit gelirli ailelerde şok etkisi yarattı. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, ısınmak için tek klima çalıştırdıkları halde 2 bin 500 ile 4 bin 500 lira arasında elektrik faturası aldıklarını belirterek tepkisini dile getirdi.

Elektrik fiyatlarının otomatiğe bağlanarak sürekli artması nedeniyle iş yerleri de ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Asgari ücrete yüzde 50 artış yapılmasının ardından Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin de arttığını belirten iş yeri sahipleri “bu yetmezmiş gibi elektriğin zamlanması bizleri kepenk indirmeye zorluyor” dedi.

Ne dediler?..

Haydar Ünlü

“Bu ay elektrik faturam 2 bin 200 lira geldi. Bundan önceki ay bin 200 lira civarındaydı. Elektrik tüketimimiz çok fazla değişmese de elektrik faturamız kabarık geldi. Biz iki kişiyiz ve sadece torunlarım geldiği zaman klima açıp evi biraz ısıtıyorum ve buna rağmen fatura her seferinde daha fazla geliyor. Bu faturalar aile bütçemizi sarsıyor.”

Bedia Bozkurt

“Elektrik faturam bu ay 2 binin üzerinde geldi. Geçtiğimiz ay daha düşüktü ancak çok soğuk olduğu için evi ısıtmak için elektrik kullanıyorum hal böyle olunca da gelen faturalar aile bütçemize olumsuz etki ediyor. Faturalar geldiği zaman yüksek olduğunu görünce çok fazla klimayı açmamaya, fırını çalıştırmamaya ve ışıkları kapatmaya yöneliyoruz. “

Gözde Büyükgüneş

“Bu ay faturam bir önceki ayın iki katı olarak 5 bin lira geldi. Elektrik faturalarını öderken bir yerlerden kısmak zorunda kalıyoruz. Maaşlar gelmeden bitiyor. Elektrik faturalarını gördüğüm zaman şok yaşıyorum. Demek ki bu memlekette artık ısınmadan yaşamayı öğreneceğiz. Faturaları görünce tasarruf yapmaya yöneliyoruz. Ütüyü çok fazla kullanmamaya, çok üşümedikten sonra klimayı açmamaya özen gösteriyoruz.”

Güllü Haklar

“Elektrik faturam bu ay 2 bin 200 civarında geldi. Bundan önceki ay 500 lira fatura gelmişti. Klimayı ısınmak için kullanıyoruz ancak onu da çok fazla üşümeden açmıyoruz. Bu faturalar aile bütçemizi sarsıyor. 10 bin lira maaş alıyorum 2 çocuk okutuyorum. Faturaları ödemek için boğazımızdan kesmek zorundayız. Bu noktada yetkililerden biraz daha insaflı olmalarını bekliyoruz.”

Dener Dikkentli

“Bu ay elektrik faturamız 5 bin civarında geldi. Geçtiğimiz ay bin 500 civarında gelmişti ancak bu ay yüksek geldi. Bu faturalar aile bütçemizi sarsıyor. Elektrik faturası geldiği zaman kullanmaktan vazgeçmek zorunda kaldığımız elektrikli cihazlar oluyor. Elektrikte fazla tasarruf olmaz ve mecburen bu rakamları ödemek zorundayız. Yetkililerin bu noktada halkı düşünerek çözümler üretmelerini bekliyoruz.”

Oya Sadrettin

“Ben güneş enerjisi kullanıyorum ve elektrik faturası bu ay 300 lira geldi. Güneş enerjisi taktırmadan önce 3-4 bin lira fatura ödüyordum. Hayat çok pahalı oldu ve her ay her şeye zam geliyor. Bir taraftan maaşlar artıyor fakat her alanda da ciddi fiyat artışları yaşanıyor. Yetkililerden beklentimiz biraz daha duyarlı olmalarıdır.”

Murtaza Sarılar

“Benim işletmeme bu ay 9 bin lira fatura geldi daha önce 4-5 bin lira gelirdi ancak son faturamız çok yüksek geldi. Bu rakamlar aile bütçemizi sarsıyor. Elektrik faturasını ve diğer faturaları gördüğümüz zaman yüzümüzün şekli değişiyor. Elektrik faturasını gördüğüm zaman kullanmaktan vazgeçtiğimiz ve kullanımını azalttığımız elektrikli cihazlar oluyor ancak yine de her seferinde faturalar yüksek geliyor. Yetkililerden beklentimiz bu halka karşı biraz vicdanlı olsunlar.”

Raif Mavideniz

“Elektrik faturamız bu ay 700 civarında geldi. Geçtiğimiz ay 400 civarındaydı ve bu ay biraz daha yüksek geldi. Her ay kullandığımız cihazları bu ay yine kullandık. Değişen bir kullanımımız olmasa da faturalar yükseliyor. Bu faturalar aile bütçemiz için sıkıntılı oluyor. Elektrikte tasarruf etmeye çalışıyoruz ancak yine de faturalarla başa çıkamıyoruz. Elektrik faturaları ile ilgili yetkililerden beklentimiz halkı zora sokmayan rakamlar için çalışmalarıdır.”

Mehmet Ali Sevimli

“Elektrik faturamız bu ay henüz gelmedi. Geçtiğimiz ay bin 500 ondan önceki ay 750 lira gelmişti. Elektrik kullanımımızda bir değişiklik yok ancak elektrik faturaları her ay daha yüksek geliyor. Bu faturalar aile bütçemizi olumsuz etkiliyor. Hükümetin halka karşı biraz daha duyarlı davranmalarını istiyoruz.”

Salih Eğilmez

“Elektrik faturam bu ay bin 200 geçtiğimiz ay ise 700 civarında gelmişti. Biz iki kişiyiz ve elektrik kullanımımız aynı olsa da faturalar her ay bir öncekinden daha yüksek geliyor. Bu faturalar elbette ki aile bütçemizi olumsuz yönde etkiliyor. Elektrik faturaları ile ilgili yetkililerden hiçbir beklentim yok çünkü ne söylersek söyleyelim aynı kafa gidiyorlar.”