İkisi de cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir pide salonunda işletmecinin masa üzerinde duran iki adet cep telefonunu çalan Emmanuel İyogo ile suçla bağlantılı tutuklanan Ugonna Chinagorom Anyanwu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İyogo’nun çaldığı telefonları olaydan kısa süre sonra Surlariçi bölgesinde, Ugonna Chinagorom Anyanwu'ya sattığı sırada tespit edildiği açıklandı. Yapılan araştırmada İyogo’nun 2022, Anyanwu'nun ise 2020 yılından beri ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılarla ilgili olguları aktaran polis, İyogo’nun 3 Şubat 2024 tarihinde, saat 10.10 sıralarında Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren Yıldırım Pide isimli iş yeri içerisinde A.Y. tarafından masa üzerinde bırakılan 15 bin TL değerindeki 2 adet cep telefonunu çaldığını söyledi. Polis, olayın kısa sürede kendilerine bildirildiğini ve zanlının kamera görüntülerinden tesit edilerek, aranmaya başlandığını belirtti.

Polis, İyogo’nun çaldığı telefonları olaydan kısa süre sonra Surlariçi bölgesinde, Ugonna Chinagorom Anyanwu'ya sattığı sırada tespit edildiğini açıkladı. Polis, İyogo’nun yanı sıra Anyanwu'nun da tutuklandığını belirtti.

Polis, her iki zanlıyla ilgili muhaceret giriş-çıkış kayıtlarından yapılan kontrolde; İyogo’nun 13 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam 417, Anyanwu'nun ise 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren toplam bin 220 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu 3 günlük sürede zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını, Muhaceret Dairesinden ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının teyit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Emmanuel İyogo’nun “sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma”, zanlı Ugonna Chinagorom Anyanwu’nun ise sadece “KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.