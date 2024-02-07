Heykeli ağıla gömdüler

Ulukışla'da eski eser ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Polisten yapılan açıklamaya göre; 5 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30 sıralarında, Ulukışla'da Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, D.C’ye.(E-30) ait ağılda yapılan aramada, gömülü şekilde eski eser niteliğinde olduğuna inanılan bir adet heykel tespit edildi.

Tutuklanan zanlının yanı sıra mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Y. A. da(E-37) yakalandı.

Zanlılar Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.