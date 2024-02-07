‘Ani ölümler’ endişe verici

Lefkoşa sakinlerinden Ozan Sineli (48), Karşıyaka’nın sevilen simalarından Necati Bahadi (54) ve Arapköy’de yaşayan Aziz Tüfekçi (56) hayatını kaybetti. Tüfekçi, Sineli ve Bahadi’nin zamansız vedaları sevenlerini üzdü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Necati Bahadi evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Bahadi’nin dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı. Polis, Karşıyaka’da kaldığı evde yaşamını yitiren Necati Bahadi’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Otopsi yapılacak

Lefkoşa’da sakin Ozan Sineli ise önceki gece saat 21.30 sıralarında, evinde aniden rahatsızlandı ve ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sineli’nin de dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı, ölüm sebebi yapılacak otopside tespit edilecek.

Sonsuzluğa uğurlanacak

Arapköy’de ise dün sabah 08.00 sıralarında Aziz Tüfekçi kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, Tüfekçi'nin, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Tüfekçi’nin ölüm sebebinin otopsiyle tespit edileceği kaydedildi.

Teknecik Elektrik Santralinde çalışan Tüfekçi’nin bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Bu arada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (El-Sen) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren üyesi Aziz Tüfekçi’ye veda etti.

El-Sen açıklamasında, "Çok değerli ve iyilik timsali Teknecik Elektrik Santrali çalışma arkadaşımız Aziz Tüfekçi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli Ailesine ve Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.