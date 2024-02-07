Büyük operasyon

Girne’de Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 ayrı çeşit uyuşturucu ele geçirildi. Metamfetamin ve Kokain’in yanı sıra Kuzey Kıbrıs’ta daha önce rastlanmayan uyuşturucu türlerinin ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonda bir kişi tutuklanırken, ele geçirilen miktarın 4 kiloya yakın olduğu bilgisi elde edildi. Tutuklanan Rus uyruklu zanlının bu sabah Girne Kaza Mahkemesine çıkarılacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, 02:50