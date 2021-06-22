82 yıllık güven

Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası’nın 82. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Limasol Bankası’nın köklü bankacılık deneyimini yenilikçi uygulamalar ile bütünleştirerek Kuzey Kıbrıs’ta modern bankacılık yaptıklarını kaydetti. Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası’nın 82’nci kuruluş yılı nedeniyle bankanın geçmişini, bugünlere nasıl geldiğini, covid 19 döneminde dünya ve ülkemizdeki ekonomik durumu, dijitalleşmenin önemine değinerek Limasol Bankasının bir yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun faaliyetleri ile ilgili açıklama yaptı.

9 Haziran 1939’dan günümüze

İlkin Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası’nın 82 yıllık köklü bir geçmişi olduğunu ve bu gururu KKTC halkı ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Limasol Bankası’nın 1939 yılında 300 Pound sermaye ve bir tek çalışanı ile Limasol’da faaliyetlerine başladığını, İngiliz Koloni dönemi,Kıbrıs Cumhuriyeti dönemi, Otonom Türk Yönetimi, Federe Devlet ve nihayet KKTC döneminde faaliyetlerini sürdürerek her zaman seçkin kurumlar arasında yerlerini aldıklarını hatırlattı. Göç ederek,güneyden kuzeye taşınmak ve faaliyetlerine devam etmek gibi çok önemli kırılma noktaları yaşadıklarını dile getiren Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası’nın bugün yaklaşık 150 milyon özkaynakları, 260’ı aşkın personeli, ülke geneline yayılan 14 şubesi ve diğer kurumsal varlıkları ile birlikte faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekti.

“Yapısal reformlara ihtiyaç var”

2020 yılında pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyo-ekonomik sınırları zorlayan izler bıraktığını anımsatan Yoğurtcuoğlu, son 5 yılda reel olarak yerel gelirlerin ortalama yüzde 5,40 artış gösterdiğini ve bu yerel gelirler toplamının 2020 yılında bir önceki yıla göre bilakis reel olarak yüzde %20’ye yakın daralma gösterdiğine işaret ederek bu durumun ülke ekonomisi açısından sorunun ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı. KKTC ekonomisinin jeopolitik riskler ile Türkiye’deki olumsuz ekonomik ve siyasi gelişmelerin tesiri altında kaldığına dikkat çeken Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu covid 19 salgınından her sektörün ve vatandaşın çok ciddi şekilde etkilendiğini dile getirerek bir an önce büyüme potansiyelini harekete geçirecek yasal - yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunun önemle altını çizdi.

Sosyal sorumluluk projeleri…

Limasol Bankası’nın bir yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun faaliyetleri ile ilgili de bilgiler veren İlkin Yoğurtcuoğlu, kurumun eğitim, sağlık, spor, çevre ve kültür-sanat konulu sosyal sorumluluk projeleri ile finansal işlerinden kazançlarının bir kısmını topluma geri verdiklerini ve odakta çocukları tutan bu projelerin toplumun her kesimi tarafından takdir edildiğini görmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.