banner493

Fiyatlar uçtu

Kiraz 60, üzüm 35, limon 12 liraya çıktı; kimse yanına yanaşmadı

Fiyatlar uçtu
banner432

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da  Özker Özgür Caddesi üzerindeki yeni yerinde kurulan açık pazar dün insan akınına uğradı. Pazar yerine gelen vatandaşların maske takarak, pandemi kuralına uydukları gözlemlendi. 
Oldukça kalabalık olan pazarda bazı ürünlerin fiyatı dudak uçuklattı. Vatandaş, kilosu 60 liradan satışa sunulan kiraza yanaşmazken, daha ucuz ürünlere yöneldi. Pazarın ikinci pahalı meyvesi ise kilosu 35 lirayla vertigo üzümü oldu. Elma 12, muz, yeşil erik ve şeftali 10 liradan satışa sunulurken, kayısı kilosu 25 liradan tezgaha kondu. Pazarın en ucuz meyvesi ise kilosu 5 lirayla portakal oldu. 
Narenciye ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ta limonun 12 lira olması dikkat çekerken, vatandaşlar, fiyatlardan dolayı alamadıklarını ifade etti. 
Limonun kilosunun 12 lira olmasına da içerleyen vatandaşlar, daha ucuz olduğu için sebze almayı tercih ettiklerini söyledi. 

Pazar yerinde satışa sunulan bazı ürünlerin fiyatları şöyle;
Ürün    Fiyat
Dolmalık Biber    6 TL (kilosu)
Fasulye    10 TL (kilosu)
Karpuz    15 TL (2 Tane)
Havuç    5 TL (Kilosu)
Patates    3 TL (kilosu)
Kabak    2 TL (kilosu)
Biber    5 TL (kilosu)
Barbun    20 TL (kilosu)
Elma    12 TL (kilosu)
Kiraz    60 TL (kilosu)
Soğan    10 TL (3 kilo)
Muz    10 TL (kilosu)
Mantar    20 TL (kilosu)
Yerli Erik    10 TL (kilosu)
Formoza    20 TL (kilosu)
Şeftali    10 TL (kilosu)
Acı Biber    15 TL (kilosu)
Kayısı    25 TL (kilosu)
Limon    12 TL (kilosu)
Portakal    5.00 TL (kilosu)
Domates    4 TL (kilosu)
Patlıcan    4 TL (kilosu)
Kavun    5 TL (2 tane)
Mısır    10 TL (3 Tane)
Salatalık    5 TL (kilosu)
Verigo Üzüm    35 TL (kilosu)

banner508
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Girne’nin trafik çilesi bitmiyor
Girne’nin trafik çilesi bitmiyor
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner455

banner460