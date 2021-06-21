Fiyatlar uçtu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerindeki yeni yerinde kurulan açık pazar dün insan akınına uğradı. Pazar yerine gelen vatandaşların maske takarak, pandemi kuralına uydukları gözlemlendi.

Oldukça kalabalık olan pazarda bazı ürünlerin fiyatı dudak uçuklattı. Vatandaş, kilosu 60 liradan satışa sunulan kiraza yanaşmazken, daha ucuz ürünlere yöneldi. Pazarın ikinci pahalı meyvesi ise kilosu 35 lirayla vertigo üzümü oldu. Elma 12, muz, yeşil erik ve şeftali 10 liradan satışa sunulurken, kayısı kilosu 25 liradan tezgaha kondu. Pazarın en ucuz meyvesi ise kilosu 5 lirayla portakal oldu.

Narenciye ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ta limonun 12 lira olması dikkat çekerken, vatandaşlar, fiyatlardan dolayı alamadıklarını ifade etti.

Limonun kilosunun 12 lira olmasına da içerleyen vatandaşlar, daha ucuz olduğu için sebze almayı tercih ettiklerini söyledi.

Pazar yerinde satışa sunulan bazı ürünlerin fiyatları şöyle;

Ürün Fiyat

Dolmalık Biber 6 TL (kilosu)

Fasulye 10 TL (kilosu)

Karpuz 15 TL (2 Tane)

Havuç 5 TL (Kilosu)

Patates 3 TL (kilosu)

Kabak 2 TL (kilosu)

Biber 5 TL (kilosu)

Barbun 20 TL (kilosu)

Elma 12 TL (kilosu)

Kiraz 60 TL (kilosu)

Soğan 10 TL (3 kilo)

Muz 10 TL (kilosu)

Mantar 20 TL (kilosu)

Yerli Erik 10 TL (kilosu)

Formoza 20 TL (kilosu)

Şeftali 10 TL (kilosu)

Acı Biber 15 TL (kilosu)

Kayısı 25 TL (kilosu)

Limon 12 TL (kilosu)

Portakal 5.00 TL (kilosu)

Domates 4 TL (kilosu)

Patlıcan 4 TL (kilosu)

Kavun 5 TL (2 tane)

Mısır 10 TL (3 Tane)

Salatalık 5 TL (kilosu)

Verigo Üzüm 35 TL (kilosu)