Girne’nin trafik çilesi bitmiyor

Suna ERDEN

Pandemi nedeniyle yabancı uyruklu binlerce çalışanın ülkeden gitmesine, devlet okullarının kapalı olmasına rağmen Girne’deki trafik kaosu sürüyor.

Günün her saati yaşanan trafik yoğunluğu sürücüleri çileden çıkarıyor. Lefkoşa’dan Girne’ye giderken, sıkışıklık üst çemberden başlıyor. Lefkoşa’dan Girne sınırlarına 15 dakikada gelen bir sürücü üst çemberden kentin girişine yarım saatte iniyor.

Sadece Lefkoşa’dan değil, Lapta’dan şehir merkezine gelişlerde de araç yoğunluğu oluyor.

Trafik sıkışıklığı gün boyu sürerken, Liman Çemberinden şehir merkezine doğru dönmek isteyenler de büyük bir işkence yaşıyor.

Trafikte ilerlemenin imkansız hale geldiği Liman Çemberi istikameti sürücülere de vatandaşlara da zorlu anlar yaşatıyor.

Sürücüler, devlet okulların ait otobüslerin henüz trafiğe çıkmadığını, pandemi nedeniyle yabancı işçilerin çoğunun gittiğini ancak buna rağmen büyük bir trafik kaosu yaşadıklarını söylüyor. Eylül döneminde devlet okulların açılmasıyla yoğunluğun daha da artacağını ifade eden sürücüler, yıllardır kanayan yara haline gelen trafik sorununa çare bulunmasını istiyor.



