Şimdilik 28 kişi

Suna ERDEN

Gazimağusa’da yasa dışı faaliyet sürdüren Perabet isimli bahis sitesinin çalışanlarına çalışma izni çıkardıkları tespit edilen Gülsev Görgülü ve Hasan Paylaşmaz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların, Perabet isimli bahis sitesinin personeline Nasır isimli danışmanlık şirketi üzerinden çalışma izni çıkardıkları; şimdilik 28 isim tespit edildiği açıklandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlılar Gülsev Görgülü ve Hasan Paylaşmaz’ın 25 Kasım 2021 tarihinde Gazimağusa’da Perabet isimli yasa dışı bahis sitesine karşı düzenlenen operasyonla ilgili tutuklandıklarını söyledi.



Polis, Gazimağusa’da tutuklanan zanlılardan bazılarının Gülsev Görgülü’nün Nasır isimli danışmanlık şirketinde çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi gösterilip, Çalışma Dairesi’ne kayıt yaptırdıklarını belirtti.Polis, Gülsev Görgülü’nün kendisine ait şirkette çalışmadığı halde ilk tespitlere göre 28 kişiyi şirketinde çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı.Polis, çalışma izinleriyle ilgili işlemler yapan Hasan Paylaşmaz’ın ise Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını söyledi.Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.