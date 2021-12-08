Ülkenin önü açılır

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, sürüdürülebilir turizm için turizm ve çevrenin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, katıldığı bir programda, sağlıktan turizme ülke gündemini değerlendirdi.

Verilen bilgiye göre, Rogers, sürdürülebilir bir turizm ve çevre için, gelişen dünya düzenine uyum sağlayarak gelişme noktasında ülkemizin önünün açılması gerektiğine dikkat çekerek “Diğer yandan da ülkemizin doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını koruyarak bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmamız önemlidir” dedi.



Lokomotif sektör olan turizmin çeşitlendirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Rogers, özel ilgi turizmine yönelik ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini, İngiltere gibi Kuzey Kıbrıs’ı iyi bilen ülkelere yönelik tanıtımların özellikle bu pandemi döneminde artırılmasının önemli olduğunu, diğer yandan da İskandinavya gibi tarifeli sefer olmayan ülkelerden charter uçuşların da desteklenmesi gerektiğini savundu.Su altı gözlem turları, dağ yürüyüşleri, kaya tırmanışı gibi özel ilgi turizmiyle ülke tanıtımının geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Rogers, bunların da sürdürülebilir olması için planlı yaşamdan kopuk bir turizm olamayacağını, bunun planlı yaşam ve çevre bilinci ile bir bütün olarak çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.Covid-19 ile mücadelede aşı olmanın önemine vurgu yapan Rogers, “Bilim insanlarının çağrılarına kulak verilmeli. Herkes kış aylarının yaşandığı bu günlerde aşı olmayı ihmal etmemeli” dedi.

“Tanıtım bütçeleri doğru yerlere kullanılmalı”

Rogers sözlerini tamamlarken, “Azerbaycan’dan gelecek üç kişi için 69 bin sterlin tutarında bir bütçe ayrıldı. Bu parayı hiçbir turist gelmeyen, ülkemizi tanımayan Azerbaycan’a değil de, bizi tanıyan İngiltere pazarında pazarlama yapmak için harcasak çok daha fazla getirisi olur. Özellikle pandemi sürecinde kısa vadede gerçekçi ve hızlı getirisi olabilecek noktalara yönelmek gerekiyor” diye konuştu.