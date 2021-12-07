Eğlence yerlerine aşı şartı getirildi

Sağlık Üst Kurulu, yeni yıl öncesi yeni kararlar aldı. Alınan yeni kararlara göre; yılbaşı organizasyonları sadece aşılı kişilerin katılımıyla düzenlenecek. Okul, ofis ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecek.

Kurul, 4 Aralık’taki toplantısında özellikle yurt dışındaki öğrencilerin merakla beklediği bir karar daha alındı. Buna göre, hatırlatma dozunu yapmayan kişiler ülkeye girişlerde aşılı kişi olarak değerlendirilecek ancak bu kişiler ülkede aşısız kabul edilecek, Adapass sorgulamasında aşısız olarak değerlendirilecek.

Yılbaşı organizasyonları sadece aşılı kişilerin katılımıyla düzenlenecek. Açık ve kapalı alanlara, metrekare kurallarına uyularak kişi kabul edilecek. Aşısız kişiler bu organizasyonlara katılmayacak. Buna bağlı olarak okullarda, ofislerde ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecek.

Geldikleri ülkelerin riskine göre, aşısız kişiler artık karantinada kalacak. KKTC’ye gelen yolcuların tümünden 72 saat önce yapılan PCR testi istenecek, sadece yeşil kodlu ülkelerden gelenlerde bu şart aranmayacak.



Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın koyu kırmızı kodu olan ülkelerden gelen tüm yolcular 10 gün karantinada kalacak.Kırmızı ve turuncu kodlu ülkelerden gelen aşısız kişiler de karantinaya girecek; karantina süresi 5 ile 7 gün arasında değişecek.Kırmızı kodlu ülkelerden gelenler aşılı veya hastalığı geçirmiş kişilere ülkeye giriş tarihinden 72 saat sonra Covid-19 testi yapılacak.KKTC’ye giriş yapacak 6 yaş ve üzeri kişilerin seyahatten önceki son 72 saat içinde Dijital seyahat belgesi doldurması gerekiyor.