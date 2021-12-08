Akdeniz akşamları bir başka oluyor

Merit Park Hotel bünyesinde uzun süredir hizmet veren Fora Balık Restaurant bu yılda birbirinden muhteşem lezzetleri sizlerin beğenisine sunmaya devam ediyor.
Konumu itibari ile sizlere hem görsel şölen yaşatan hem de Akdeniz’in muhteşem lezzetlerini siz misafirlerinin ayağına getiren Fora Balık Restaurant; içerik, menü ve pişirim çeşitliliği ile hizmet vermeye devam ediyor.
Fora Balık Restaurant, Akdeniz’in derin maviliği, günbatımının büyüleyici kızıllığı ve kulağınızı okşayan müzik eşliğinde akşam yemeklerinizin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz bir adres olmaya devam ediyor. Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 11:12