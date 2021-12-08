Akdeniz akşamları bir başka oluyor

Merit Park Hotel bünyesinde uzun süredir hizmet veren Fora Balık Restaurant bu yılda birbirinden muhteşem lezzetleri sizlerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Konumu itibari ile sizlere hem görsel şölen yaşatan hem de Akdeniz’in muhteşem lezzetlerini siz misafirlerinin ayağına getiren Fora Balık Restaurant; içerik, menü ve pişirim çeşitliliği ile hizmet vermeye devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 11:12

Mavi ve beyazın muhteşem uyumu içerisinde, taverna müzikleri ve alaturka müziklerin hepsini dinleyebileceğiniz huzur dolu bir ortama sahip. Mevsim aralığına göre en taze ve lezzetli ürünleri bulabileceğiniz Fora Balık Restaurant’ta karides, deniz levreği, çipura, kalamar, lagos ve ahtapota kadar tatmak istediğiniz tüm lezzetleri ızgara, kömür ateşi ve tandır usulü pişirme şekilleriyle deneyebilirsiniz. Sadece ana yemek bazında değil geniş meze seçenekleri, birbirinden nefis ara sıcakları ve tatlı seçenekleri ile Fora Balık Restoran haftanın her günü hizmet vermektedir.Fora Balık Restaurant, Akdeniz’in derin maviliği, günbatımının büyüleyici kızıllığı ve kulağınızı okşayan müzik eşliğinde akşam yemeklerinizin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz bir adres olmaya devam ediyor.