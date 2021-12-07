Bağlantılar araştırılıyor

Suna ERDEN

Taşucu-Girne seferini yapan Via Mare isimli yük ve yolcu gemisine gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 3 milyon liralık uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Girne’de 30 polis ve 4 dedektör köpek eşliğinde gerçekleştirilen Kaptan Köşkü operasyonunda tutuklanan gemi kaptanı Akın Barut ve gemi çalışanı Ahmet Ünsal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İlk etapta tutuklanan ikinci ve üçüncü kaptanlar Cihan Onkun ile Nihat Kürklü’nün ise suçsuz olduğu anlaşıldı. Onkun ile Kürklü serbest bırakılırken, kaptan Barut ile Ünsal hakkında 8 gün ek süre talep edildi.

Duruşmada Via Mare gemisiyle geçtiğimiz Ağustos ayında da silah ve uyuşturucu getirildiğine dair tespit yapıldığı açıklandı.

Daha önce ülkeye sokulan bir buçuk kilo uyuşturucu ve silahların kimlere verildiği araştırıldığı belirtildi.

Girne Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada Akın Barut ve Ahmet Ünsal hakkındaki iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, uzun süren takip sonucu 2 Aralık 2021 tarihinde Taşucu’ndan Girne Limanı’na gelen yük ve yolcu gemisine operasyon düzenlendiklerini söyledi.



Polis, yüzlerce araç ve TIR’ın yüklü olduğu gemide 30 personelin dört narkotik detektör köpek eşliğinde arama yaptığını ifade etti.Polis, yapılan aramada kaptan köşkünün hemen arkasındaki odada toplam 2 kilo Metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirdiklerini ifade etti.Polis, gemi kaptanı Akın Barut, ikinci ve üçüncü kaptanlar Cihan Onkun ile Nihat Kürklü ve gemi çalışanı Ahmet Ünsal’ın tutuklandığını belirtti.Polis, sorgulanan Ahmet Ünsal’ın geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde de Akın Barut’un yönlendirmesiyle bir buçuk kilo Metamfetamin ve silah ithal ettiklerine dair itirafta bulunduklarını açıkladı.

Kameralar inceleniyor

Polis memuru yapılan soruşturma sonucu Cihan Ongun ve Nihat Kürklü’nün suçla bağlantısının bulunmadığına yönelik tespit yapıldığını ve her iki şahsın serbest bırakıldığını söyledi.

Polis, uyuşturucuların analize gönderildiğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini ifade ederek, daha önce ülkeye getirdikleri silah ve uyuşturucu maddeyi kimlere verdiklerinin soruşturulacağını söyledi.

Polis, bu nedenle Girne Limanı’ndan üst çembere kadar olan tüm güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

Zanlılarla bağlantısı olan iki kişinin de tespit edildiğini ifade eden polis, Ahmet Ünsal’ın Akın Barut’un talimatıyla uyuşturucuyu kaptan köşkünün arkasındaki odaya sakladığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın geniş çaplı bir şekilde sürdüğünü ifade eden polis, 8 gün ek süre istedi. Mahkeme soruşturma amaçlı zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.