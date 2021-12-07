Duyun bu sesi

Ömer KADİROĞLU

Ekonomik krizin giderek derinleştiği KKTC’de, güneyden gelen turistlerin önemi daha da arttı. Diyalog’a konuşan Lefkoşa’nın Arasta esnafı “Rumların ve yabancıların gelişleri durursa sadece bizler değil, tüm bölgelerin esnafı büyük zarar görür. Hepimiz iflas ederiz” dedi.

KKTC yetkililerinin, iki toplum arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyecek demeç ve davranışlardan kaçınmasını isteyen esnaf, pandemiden kaynaklanan ağır sorunlara yenilerinin eklenmesi halinde bunun faturasının ağır olacağına dikkat çekti.

Ne dediler…?

Tayfur Ertayfur

“Güneyden geçişlerin durdurulması ile çok sıkıntılı günler geçirdik. Buradaki esnafın güneyden gelen Rumlar ve turistlere dayalı bir ekonomisi var. Sadece burası değil güneyden geçenlerin ülke ekonomisine çok ciddi katkıları var. Kara sınır kapıları kapatılır veya bir şekilde geçişler durursa büyük ihtimalle esnafın yüzde ellisi dükkânını kapatmak zorunda kalacak. Bu bölgeyi kalkındıran güneyden gelenlerdir. Daha önce kapıların kapatılması nedeniyle birçok esnaf dükkânını uzun süre kapattı hatta bazıları tamamen boşaltmak zorunda kaldı. Kapılar kapatılırsa tekrarı yaşanır, birçok işletme için geri dönüşü olmayan bir yola girilir. O yüzden kapıların kapanmasına yol açacak her türlü girişimden uzak durulmalıdır.”

Sedat Reis

“Arasta bölgesi kapıların tekrar kapanması veya bir şekilde geçişlerin durdurulması ile resmen biter. Eğer böyle bir karar alınırsa o zaman bizler de vergilerimizi ödemeyelim. Yerli halkın zaten buraya geldiği yok. Güneyden gelen Rumların ve turistlerin tüm ülke esnafına katkısı oluyor. Bu kapılar tekrar kapatılırsa resmen biteriz. Daha önce yaşanan kapalılığın verdiği zararla mücadele ederken vakalar arttı diye yine kapıları kapatırlarsa esnafa büyük bir darbe vurmuş olurlar. Her gün seçim için kapı kapı dolaşıyorlar, toplantılar düzenliyorlar. Vakalar çoğalınca bedelini kapıları kapatarak esnafa ödetemezler. Eğer sınır kapıları kapatılırsa burada son direnişini yaşayan esnaf biter ve çok sayıda dükkân kapanır.”

Samet Gölgesiz



“Şu anda işlerimiz iyi gidiyordu ancak aşılı kişiler de dâhil herkesten geçişlerde PCR testi istenmesi ile satışlar çok fazla düştü. Bu sözde önleme rağmen vaka sayılarında da bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Bir dönem kapılar kapandı, geçişler durdu ve o zaman çok ciddi zarara uğradık. Elimizde olan birikimlerimizle ayakta kalmaya çalıştık ve devletten hiçbir destek de görmedik. Sınır kapılarının kapanması tekrarlanırsa burada hayat biter, esnaf kapatır, birçok esnaf iflas eder. Özellikle arasta bölgesindeki esnafın yüzde 50’si kapatır.”Zahide Baran“Sınır kapılarının tekrar kapatılması veya geçişlerin bir şekilde durmasının esnafa verdiği zararı daha önce yaşadık ve gördük. Esnaf kepenklerini indirdi ve bazıları da dükkânını bir daha açamadı. Bu sınır kapılarının tekrar kapanması buradaki esnafa da ülke genelindeki esnafa da büyük bir darbe olur. Daha önce yaşanan kapalılık nedeniyle yaşadığımız zararı toparlamaya çalışırken bir kapalılık daha olursa Arasta bölgesinde 4-5 esnafın dışında kimse kalmaz.”Derviş Yağcıoğlu“Arasta bölgesinde daha önce sınır kapılarının kapanması ile esnaf büyük bir darbe almıştı. Şu anda yetkililer kapıları kapatmak için ellerinden geleni yapıyor. Şu anda bu çarşıda 100 kişi varsa 90’ı güneyden gelen Rumlar ve turistlerdir. Yerli halkın zaten artan döviz nedeniyle alım gücü kalmadı bir de kapılar kapatılırsa esnafın işi tamamen biter. Hükümet bu konularda çalışıp ekonomiyi ve vatandaşı düşüneceğine seçilme ve koltuk kapma derdine düştü. Daha önce yaşanan kapanmanın verdiği zararı toparlamaya çalışırken sanırım şimdi tekrar eski günlere dönüyoruz.”Ramazan Özpolat“İşlerimiz sınır kapılarının tekrar açılması ile toparlanmaya başlamıştı ancak sınır kapılarında aşılı kişiler de dâhil PCR veya antijen testi istenmesi ile tekrar düştü. Güneyden geçişler olmazsa burada hiç kimse iş yapamaz. Sınır kapılarının tekrar kapatılması veya geçişlerin bir şekilde durması esnafa büyük bir darbe olur. Ülkenin ekonomisi turizme başlıdır ve bu ülkede yetkililer girişleri durdurmak için değil güvenli bir şekilde arttırmak için çalışmalıdır. Kapıların tekrar kapatılması ülkede faciaya neden olur ve hayat durma noktasına gelir. Daha önce kapalılık süreci yaşadık ve çok sancılı günler geçirdik. 10 yıllık birikimimizi tükettik ve bundan sonra kullanabileceğimiz bir birikimimiz de yoktur. Bu nedenle tekrar bir kapalılık çoğu esnafın tamamen kapanmasına neden olur.”