Hükümet çözüm arıyor

Gözde Süreç SARI

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili, KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki sendika temsilcilerini kabul etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, tüm dünyayla birlikte KKTC’nin de sıkıntılı ve zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, pandeminin alevlendiğini, yeni mutasyonun etkilerinin tam olarak ne olacağının bilinmediğini belirtti.

Sucuoğlu, yeni mutasyonun dünyanın farklı yerlerinde görüldüğünü, KKTC’ye gelmesinin de olası olduğunu söyledi.

TL’nin döviz karşısında değer kaybından dolayı yaşanan sıkıntılara değinen Sucuoğlu, “Genel bir sıkıntılı sürecin içindeyiz” dedi.

Bu zor sürecin işbirliği ve istişare yapılarak geçirilmesi gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, “Bu gemide hep birlikteyiz” diye konuştu.

Vergi değişiklikleriyle ilgili yasa tasarısı konusunda ilgili bakanla fikir teatisinde bulanacaklarını belirten Sucuoğlu, asgari ücretle ilgili de bakanla görüşeceklerini ifade etti.

Ülkedeki sorunları eldeki imkanlarla çözmeye çalıştıklarını, çare aradıklarını söyleyen Sucuoğlu, hep birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Karar alırken ilgili kesimlerin görüşleri alarak hareket etmeyi doğru bulduğunu vurgulayan Sucuoğlu, yasa tasarısını tekrar tartışacaklarını belirtti.



Sucuoğlu, asgari ücretle ilgili bakanla görüşeceğini ve nasıl bir plan ortaya koymayı düşündüğünü tartışacaklarını kaydetti.Tüm tarafların iyi niyetli olması ve ortak paydada buluşulabilmesinin önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, şu anda seçim yasakları içinde bulunulduğunu, yeni hükümetin kurulmasıyla etki alanlarının genişleyeceğini söyledi.Sucuoğlu, özellikle turizmde yaşanan sıkıntıların iç piyasaya da olumsuz yansıdığını belirtti.Pandeminin etkilerinin devam ettiğini anımsatan Sucuoğlu, bazı bilim insanlarının virüsün yeni varyantının etkilerinin hafiflediği, gribal enfeksiyona dönüştüğünü söylediğini bundan farklı bir durum oluşması halinde zor bir sürecin içine girileceğini kaydetti.Sucuoğlu, tüm dünyada piyasanın daraldığına işaret etti.

Serdaroğlu: Alım gücü düştü

Hür-İş Başkan Vekili, KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, son günlerde yapılan zamlar karşısında emekçilerin alım gücünün düştüğünü hayat pahalılığının arttığını söyledi.

Hükümetin özellikle iş yaşamına ilişkin kararlarda sendikalarla istişare içinde olması gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, sendikaların sürecin dışında kaldığını, vergi düzenlemelerine ilişkin yasa tasarısının da bu kararlardan biri olduğunu belirtti.

Vergi düzenlemesine yönelik değişiklik içeren yasa tasarısının, vergilerin artmasını ve yüzde 10’luk özel vergi indiriminin sıfıra çekilmesini içerdiğini dile getiren Serdaroğlu, bu tasarıyı kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanarak yeni asgari ücreti Ocak ayında belirlemesi gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 11:12