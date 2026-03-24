Kadro güçlendi

Halkın Partisi’ne (HP) katılımlar sürüyor. Mart ayı başlarında Prof. Dr. Cumali Sabah, Emekli Bürokrat Ebru Çomunoğlu, İş insanı Yücel Doğan ve sivil toplum örgütleri ve özel sektörde deneyimli bir isim olan Fevzi Tanpınar’ın ardından dün de Emekli Polis Müdürü Akmercan Halkın Partisi’ne katıldı.

Kısa süre önce emekli olan Akmercan, HP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kudret Özersay ile bir araya gelerek üyelik müracaatını yaptı.

Akmercan “37 yıl fiili olarak Polis Genel Müdürlüğünde polis olarak neredeyse her birimde farklı kademelerde çalıştım. Tecrübeli bir polis olarak emekliliğim ertesinde bu ülkede temiz ve ilkeli siyaset yürüten, Halkın yararını düşünerek devlete inanarak mücadele eden Halkın Partisi’ne katılmaya karar verdim. Bu kadar yıllık tecrübemi ülkemin ve çocuklarımızın geleceği için Halkın Partisi çatısı altında kullanacağım” dedi.

Artık daha da güçlüyüz

HP lideri Özersay ise “haftalardır Halkın Partisi’ne sürekli bu ülke için doğru şeyler yapmak isteyen kendi alanında tecrübeli ve iyi yetişmiş insanlar katılıyor. Bu hepimizin çalışma şevkini daha da artırıyor. Katılımlarla artık daha da güçlüyüz” dedi.

Süleyman Akmercan kimdir?

Süleyman Akmercan 1966 yılında Paramal (Çayönü), Limasol’da doğdu. İlkokulu Çayönü’nde okuduktan sonra orta ve lise öğrenimini Gazimağusa Canbulat Lisesi’nde tamamladı. Açık Öğretim Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden dört yıllık lisans diploması olan Akmercan 1989 yılında katıldığı Polis Genel Müdürlüğü’nde 37 yıl boyunca polis olarak çalıştı. Polis Genel Müdürlüğü’nde Denetlemeden Adli Şubeye çeşitli birimlerde uzun yıllar görev alan Süleyman Akmercan kısa süre önce İletişim Bilgi İşlem Bölüm Müdürlüğünden emekliye ayrıldı.

Süleyman Akmercan evli ve iki çocuk babasıdır.