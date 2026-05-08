Siyasi eşitlik şart

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, siyasi eşitlik ve güvenliğin taviz verilmeyecek iki temel mesele olduğunu belirterek, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin net olduğunu söyledi.

İncirli, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine ve BM Genel Sekreteri himayelerinde yürütülen kapsamlı çözüm çabalarında siyasi eşitliğe dayalı federasyon modeline dikkat çekti.

İncirli, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Söz Onda” paneline konuk oldu. Programda soruları yanıtlayan İncirli, Kıbrıs sorunu ve çözüm çabalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgesel gelişmelere işaret eden İncirli, jeopolitik rekabet ortamında Kıbrıs’ın stratejik öneminin kritik bir noktaya geldiğini belirtti.

“Kıbrıs adası için ‘batmayan uçak gemisi’ deniyor. Bu çok riskli bir ifade” diyen İncirli, mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, Türkiye’nin Ada’nın tümünün garantörü olduğunu hatırlattı. İncirli, çözümsüzlük sürdükçe Kıbrıslı Türklerin yanı sıra Türkiye’nin de siyasi, ekonomik ve sosyal bedellere maruz kaldığını ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi çok nettir

Konuşmasında “Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi çok nettir” diyen İncirli, Annan Planı Referandumu ile Crans Montana sürecini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın müzakere yöntemlerine ilişkin ortaya koyduğu dört maddelik metodolojinin halk iradesi doğrultusunda olduğunu belirten İncirli, siyasi eşitliğin tartışma konusu olmayacağını vurguladı.

İncirli, Crans Montana konferansına kadar elde edilen tüm yakınlaşmalara bağlı kalınması, sürecin belirli bir takvime bağlanması ve Kıbrıslı Türklerin yapıcı iradesine rağmen yeniden başarısızlık yaşanması halinde statükoya geri dönülmemesinin güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

Güven Yaratıcı Önlemlerin önemine de değinen İncirli, siyasi iklimin sonuç odaklı müzakereler için elverişli koşullar yaratacağını belirterek, geçiş noktalarının artırılması, ara bölgede iki toplumun yararlanacağı güneş enerjisi santralinin kurulması, özellikle spor alanında iki toplumlu faaliyetlerin artırılması ve gençlerin bir araya gelmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Hedefimiz adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmaktır

İncirli, Kıbrıs sorununun çözümünün federal temelli, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı bir modelle mümkün olabileceğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına işaret etti.

Siyasi eşitliğin, dönüşümlü başkanlık ile federal organların karar alma mekanizmalarında en az bir olumlu oy şartıyla etkili katılım anlamına geldiğini ifade eden İncirli, “Hedefimiz adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmaktır. Bu çözüm, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi açısından yaşamsal öneme sahiptir” dedi.

İncirli, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi tamamlanmadan önce Kıbrıs çözüm çabalarında yeni bir hareketlilik yaşanabileceğine işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşmaya, nefes almaya ve geleceğe güvenle bakmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.

İncirli Pembe Köşk’ü ziyaret etti

Bu arada İncirli, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ailesinin daveti üzerine Ankara’daki tarihi Pembe Köşk’ü ziyaret etti.

İncirli ve CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Pembe Köşk’te İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker ile torunu Gülsün Bilgehan tarafından karşılandı.

Ziyaret sırasında Özden Toker, köşkün tarihi ile ilgili bilgi verdi.

Heyet, müze turu kapsamında bilim insanı ve siyasetçi Erdal İnönü’nün 100. doğum yılı dolayısıyla açılan anı sergisini de gezdi.