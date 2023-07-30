Sorunlar bitmiyor

Yeni Ercan Havaalanı’nda sorunlar bitmek bilmiyor. Elektrik kesintilerinin yol açtığı sorunların ardından dün de yeni pisti kullanan uçaklara meteorolojik bilgi verilemediği için, uçuşlar yeniden eski piste yönlendirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bu gelişmeyi doğrularken, sorunun çözümü için bir aylık süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız ise sosyal medya hesabında, defalarca uyardıkları halde bunun ciddiye alınmamasından yakındı.

Arıklı: İkinci pisti kullanıyoruz

Bakan Erhan Arıklı konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi:

“Ercan Havaalanı yeni pistinde kurulu olan mobil meteoroloji cihazı ile istasyon arasındaki fiber hattında meydana gelen arıza dolayısı ile birinci pisti de kullanıma aldık. Uçaklar birinci piste inip oradan taksi yolu ile yeni terminal binasına gelip işlemlerini yapacaktır.

Fiber hatta ki arızanın koşa bir sürede giderilmesini bekliyoruz. Bu durum bizim olmasını ön gördüğümüz sıkıntılardan birisi idi. Ercan Havaalanın iki piste sahip olmasının amacı da budur.

Sabah saatlerinde Ercan Havaalanında ‘Elektrik’ konusu ile ilgili profesyonel teknik danışmanlarımızın da katılımı ile bir toplantı yaptık. Ercan’daki elektrikten kaynaklanan sıkıntıların giderek azalacağı ve en geç bir ay içerisinde ortadan kalkacağı bilgisini aldık.

Bu arada ‘Ercan erken açıldı. Bu sebeple arızalar meydana geliyor’ gibi bazı iddialar ileri sürülüyor. Bilinmelidir ki; Biz altı ay sonra Ercan’ı açsaydık. Aynı sıkıntıları o zaman da yaşatacaktık.”

Kapısız: Uyarılar dikkate alınmadı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız ise sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“Bugün Ercan’da eski piste geçtik. Sebebi, defalarca söylediğimiz ama bir türlü dinletemediğimiz malum konu. !! Yeni pist için Meteoroloji bilgisi verilemiyor.

Ne zaman düzelir bilinmez fakat bu şekilde devam ettikçe, terminal ile eski pist arasında tek bağlantı yolu olduğu için uçak başına ortalama 20 dakikalık gecikmeler söz konusu olacak.

- Ard arda gelen trafiklerde beklemeler çok artacak

- Rötarlar yaşanacak

- Zaten yeni terminalin yatım yamalak olmasından perişan olan yolcular, o kadar daha perişan olacak.

- Yakıt giderleri artacak

- Meydan verimliliği yerlerde sürünecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 01:56