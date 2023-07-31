“Kıbrıs’ı Yunanistan’dan koparıyor”

Türkiye’nin Mavi Vatan’ını uygulamaya yeminli olduğuna dikkat çeken haftalık Simerini, Türk deniz üslerinin uydudan çekilmiş fotoğraflarına ve “Ege’den başlayıp Kıbrıs’a uzanan misyonuna” dair görüşlerini “Örtüsüz Türk Donanması… Ankara Deniz Eksenini Nasıl Kırıyor ve Kıbrıs’ı Yunanistan’dan Nasıl Koparıyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Litvanya’da gerçekleşen NATO zirvesinde Ege’de termometrelerin düştüğünü, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa iki devlet dışında bir çözüm beklentisine “zorunlu iniş yaptıran” Türkiye’nin Ege adalarının askersizleştirilmesinde ısrarlı olduğunu yazan gazete, bu nedenle “Türk donanması ve misyonu üzerindeki örtüyü, uydu fotoğraflarıyla kaldırdığını” yazdı.

Gazete, Türk donanmasının misyonunun Ege’den başlayıp Kıbrıs’a kadar uzandığını, böylece, Türk-Yunan ve Kıbrıs sorunu diyaloğu arkasında Ankara’nın, Mavi Vatan’ını hayata geçirmekte yeminli olduğunun anlaşıldığını yazdı, özetle şunları aktardı:

“Askersizleştirme, buzdağının görünen kısmıdır. Göremediğimiz kısımlarıyla ilgili uydunun yakaladıklarını özgün şekilde yayımlıyoruz. Bunlar İzmir, Foça, Marmaris ve Mersin’deki Türk (deniz) üsleridir ve İskenderun’dakilerle birlikte Kıbrıs’ın kuzeyinde tamamen Türk kontrolünde bir deniz oluşturuyor.”

Özellikle Ege’ye odaklanacağını belirten gazete, uydu fotoğraflarını yayımladığı deniz üslerinin Türkiye’nin, Ege’nin “statüsünü değiştirmek ve Ege’yi bölmek için 25’inci meridyene ilerleme misyonu bulunduğunu” yazdı, Türkiye’nin, Ege’deki adaların askersizleştirilmesinden bağımsız olarak denizde egemen olmak ve Yunanistan’ı karada tehdit etmek istediği görüşünü ortaya koydu.

Gazete Türkiye’nin, Ege’de statü değişikliğini dayatmak için Ege Ordusu ve deniz üslerinden, yani çıkarma filosundan güç aldığını, Yunanistan’la diyalog da yapsa, Lahey Uluslararası Mahkemesine gidilse de kazananın Türkiye olacağına işret etti.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 09:34