Güneyde turizm patlaması

Raif DOĞRU

Kıbrıs’ın Kuzeyinde yeni havaalanında yaşanan sorunlar tartışılırken, Ercan’a iniş yapan uçak sayısında herhangi bir artışın olmadığı görülüyor. Sivil Havacılık Dairesi’nin yayınladığı uçuş listesine göre bugün Ercan’a 00.45 ile 23.45 arasında toplam 42 uçak iniş yapacak. Açıklanan seferlerin 18’i İstanbul’dan, 6’sı Ankara’dan gerçekleşecek.

Turizmin en yoğun olduğu dönemde adanın kuzeyine gelen turist sayısının tahminlerin altında kaldığı görülürken, adanın güneyinde tam bir turizm patlaması yaşanıyor. Hermes Airport uçuş planlamasına göre bugün 00.30 ile 23.55 arasında Larnaka Havaalanı’na tam 111 uçak iniş yapacak. Baf Havaalanı’na inecek uçak sayısı ise 43 olacak.

Larnaka ve Baf havaalanlarına yönelik uçuşlarda İngiltere’nin ilk sırada yer aldığı görülüyor. Buna göre; bugün İngiltere’nin Heathrow, Manchester, Birmingham, Leeds, Newcastle ve East Midland havaalanlarından Larnaka’ya tam 20 sefer düzenlenecek. Baf’a inecek 43 uçağın 21’i de İngiltere’den gelecek.

İngilizler Kıbrıs’a seviyor

İngiltere’den sonra güneyi tercih eden turist sıralamasında İsrail vatandaşları geliyor. Bugün Telaviv ve Hayfa limanlarından sadece Larnaka’ya 16 uçak seferi var.

Güney Kıbrıs Turizm Ofisi geçtiğimiz Haziran ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısının bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 22.7 oranında artış gösterdiğini ve 456 bin 985’e ulaştığını açıkladı.

Temmuz ve Ağustos ayı sonuçlarının, Haziran’dan daha yüksek olacağını belirten Rum turizm ofisi, turist sıralamasında yüzde 34.8 ile İngiltere’nin ilk sırada yer aldığını duyurdu.

Haziran 2023 ayı sıralamasında İsrail vatandaşları yüzde 10.2, Polonya vatandaşlarının ise yüzde 5 ile üçüncü sırada yer aldığı ifade edildi.

Rakamlara göre sadece Haziran ayında Güney Kıbrıs’a giden İngiliz turist sayısı 159 bin, İsrailli turist sayısı 46 bin, Polonyalı turist sayısı ise 22 bin oldu.