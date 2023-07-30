Balık avı faciayla sonlandı

Mersin’de iki arkadaş tekneyle denize açıldı. Ancak akıntıya kapıldı. 4 gün sonra Kıbrıs'ta Küçük Erenköy açıklarında birinin cansız bedenine ulaşıldı… Diğerini ise KKTC Sahil Güvenlik ekipleri kurtararak hastaneye kaldırdı. İki arkadaşın başlarından geçenler ise filmleri aratmadı.

Küçük Erenköy açıklarında önceki gün saat 17.50 sıralarında, denizde Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan cansız erkek bedeninin kimliğinin belirlendiği bildirildi.

Polis, yürütülen soruşturmada, söz konusu cansız bedenin, 23 Temmuz’da Mersin sahilinden, kullanımlarındaki tekneyle balık avlamak için arkadaşıyla ayrılan ve teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolarak aranan Uğurcan Çelik (E-26) isimli şahsa ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Çelik’in üzerinde bugün yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve sıvı örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Balık tutmak için denize açıldılar…

Şaşkına çeviren olay Mersin'de yaşandı. Finlandiya'ya çalışmak için gitmeye hazırlanan gemi teknisyeni 1 çocuk babası Şaban Ekici ile Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan arkadaşı Uğurcan Çelik, 23 Temmuz günü ATA 33 isimli 3,7 metrelik tekneyle Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi sahilinden balık tutmak için denize açıldı. Bir süre sonra tekne, akıntıya kapıldı. Uzun süre akıntıyla mücadele eden iki arkadaş, yardım beklemeye başladı.

Ekici ve Çelik'ten haber alamayan aileleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İki arkadaşı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Fakat çalışmalardan sonuç çıkmadı.

Ekici'yi, KKTC Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

4'üncü günün sonunda Şaban Ekici'ye, KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Girne açıklarında sürüklenen tekneye tutunmuş ve baygın halde ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ekici daha sonra Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yetkililer, Ekici'nin yanında arkadaşının da olduğunu söylemesi üzerine Çelik'i bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, aynı gün akşam saatlerinde Esentepe açıklarında Uğurcan Çelik'in cansız bedenine ulaştı. Çelik'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Tekneler görüp yardım etmemiş!

Murat Ekici haberi alır almaz KKTC'deki hastanede tedavi gören kardeşi Şaban Ekinci'nin yanına gitti. Kardeşinin bir an olsun yanında ayrılmayan Murat Ekinci, durumunun iyi olduğunu, aradan 4 gün geçmesine rağmen onun yaşadığına dair ümidini hiç kaybetmediğini söyledi. Kardeşinin teknedeki az miktarda bulunan içme suyuyla yaşama tutunduğunu anlatan Ekici, "Zorlu şartlarda yaşama koşullarını bilen biri.

Sakin kalarak hayata tutunmuş. Ben onun kurtulacağını biliyordum. Fakat bizi çok üzen şeyler var. Kardeşimin bana anlattığına göre yaşadıkları o dehşetli anlarda yanlarından 3-4 defa tekneler geçmiş fakat hiç kimse onları kurtarmamış. Bir gemiye doğru yüzmüş, yardım çığlığı atmış ama o gemi de yanından geçip gitmiş. Bundan dolayı orada 25 yaşındaki bir insan hayatını kaybetti. Yardım etselerdi Uğurcan da yaşayacaktı" dedi.

