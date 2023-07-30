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Sıcak hava etkilemedi 

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Güneyden gelen Rum ve yabancı turistler, Arasta esnafına moral verdi

Sıcak hava etkilemedi 
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Ömer KADİROĞLU
Başkent Lefkoşa’nın tarihi ve turistik bölgelerinden Arasta dün Güney Kıbrıs’tan gelen Rum ve yabancı turistler sayesinde yine hareketli bir gün yaşadı. Ziyaretçi akınına uğrayan bölgede işletmesi bulunan esnaf ise hareketlilikten nasibini aldı.
Sıcak havanın etkili olmasına rağmen güneyden Lokmacı kapısını kullanarak geçen Rumlar ve turistler, Arasta’yı doldururken, tarihi Büyük Han’da kurulan uzun masalarda kahveler içilip sohbetler yapıldı. Tarihi dokuda yemeklerini yiyen ve buradaki dükkânlardan alışveriş yapan turistler bol bol hatıra fotoğrafı çekti. 

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