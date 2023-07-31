Yaz Festivali bölgeye renk kattı

Erenköy Karpaz Belediyesi tarafından organize edilen ve 5 gün süren Yaz Festivali dün akşam sona erdi.

Yeşilköy’de başlayan festivalin ilk gecesinde Aziz Karaman ve Kemal Deveci davullu zurnalı yürüyüş yaptı.

Yender master ekininin halk dansları gösterisi açılışa renk katarken, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konseri ile Yeşilköy’e coşku geldi. İlk gecenin finalinde Grup Traffic konuklara eğlenceli bir anlar yaşattı.

Festival çerçevesinde Yeşilköy’de tavla turnuvası da düzenlendi. Çekişmeli geçen tavla turnuvasında YeşilköyLü Cafer Kemal Bayram birinci, Esat Lisani ikinci ve Belediye Başkanı Hamit Bakırcı üçüncü oldu. Turnuva ödülleri dün akşam festival alanında verildi.

Yaz Festivali çerçevesinde Görkem Uğurlu yönetimindeki Survivor Kids eğlenceli bir ortamda belediye plajında tamamladı.

Festivalde, Yender çocuk sanat atölyesi de gerçekleştirildi.

Resim-iş öğretmeni Birgül Kırıkyay organizesinde yapılan sanat atölyesinde çocukları hem eğlendi hem yüreklerinin güzelliğini sundu.

Yaz Festivali’nin ikinci akşamında Yender minik ve orta grubu halk dansları gösterileri büyük bir beğeni ile izlendi.

Gecede ayrıca Derince Kültür Derneği halk müziği konseri ile Türkülerle dolu bir gece yaşandı. Geceye katılan Meclis Başkanı Zorlu Töre, katılımcıları ve çocukları tebrik etti.

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nin organize ettiği Yaz Festivali’nin finali dün satranç turnuvası, akşam etkinlikleri ve konser ile son buldu.