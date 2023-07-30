Evleri basıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Maraş Gençlik ve Spor Kulübü Lokaline giren Togay Öztürkler ve Mehmet Altıntaş, içerisinde 39 bin 200 TL, 570 sterlin, 30 Euro ve 100 dolar bulunan para kasasını alarak olay yerinden ayrıldı. Şikayet üzerine polisin başlattığı soruşturma neticesinde zanlıları kısa sürede tespit etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, zanlıların, 27 ile 28 Temmuz tarihleri arasında, Maraş Gençlik ve Spor Kulübü içerisine, pencereden girerek, lokal içerisinde, içinde 39 bin 200 TL, 570 Sterlin, 30 Euro ve 100 dolar bulunan kasayı sirkat ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların kısa sürede yakalandığını ve zanlı 1 Togay Öztürkler’in evinde 3 bin 175 TL, zanlı 2 Mehmet Altıntaş’ın evinde ise 23 bin 400 TL, 545 sterlin ve 30 Euro bulunduğunu belirtti. Zanlı 2 Mehmet Altıntaş’ın suçunu itiraf ettiğini ve kasayı attıkları çöpü gösterdiğini bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını aktardı ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.