Soruşturma bitmedi

Suna ERDEN

Yedidalga'da gece yarısı bir ağıldan kuzu çalan, başını kestikten sonra torbaya koyan ve olay yerinden ayrılırken, kendisini fark eden şahsı bıçakla yaralayan Pakistanlı Zanh Amir Javed, hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis, zanlının 29 Eylül 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında I.T.’ye ait ağıla girdiğini, 43 kilo ağırlığındaki kuzuyu boğazını kesip, çaldıktan sonra tasarrufundaki torbaya koyarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Polis, zanlının torbayla yolda yürürken, I.T.’nin koşmuşu ve sera sahibi olan Umut Şen tarafından fark edildiğini söyledi. Polis, Şen’in zanlının seradan bir şey çaldığını düşünerek, taşıdığı şeyin ne olduğunu sorduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlının bu esnada tasarrufunda bulundurduğu bıçakla Şen’e saldırdığını, sol elinden yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Polis, zanlının çaldığı kuzuyu olay yerine atarak, kaçtığını ifade etti.

Polis memuru, olayın ardından soruşturma başlatıldığını, zanlının evinde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı. Polis, 6 bin lira değerindeki kuzunun ve bıçağın emare alındığını, zanlının evinde yapılan aramada çaldığı kuzuyu sarmış olduğu naylon poşete benzeri iki adet poşet ile olay esnasında giydiği düşünülen kanlı çizmeler ve kıyafet bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.