Soruşturma iki bölgede yürütülüyor

Suna ERDEN

Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen Ters Yön Operasyonunda bir buçuk kiloya yakın uyuşturucu maddeyle yakalanan Nijeryalı Kingsley Chisom Ojobo, Shedrach Obende, Habitat Nurudeen, Dieng Mor ile Nhawen Ayodele dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada suçla bağlantılı bir şahsın daha arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Mustafa Yanaroğlu, Kingsley Chisom Ojobo yönetimindeki aracın 3 Aralık 2022 tarihinde, saat 11.45 sıralarında, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Çemberi mevkiinde, trafik kontrolü yapan ekip tarafından kontrol maksatlı durdurulduğunu belirtti.

Polis, Kingsley Chisom Ojobo’nun aracında ve üzerinde yapılan aramada toplam 452 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, gözaltına alınan zanlının uyuşturucu maddeyi Shedrach Obende ile Habitat Nurudeen’in Lefkoşa’da birlikte kaldığı evden aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Yanaroğlu, Lefkoşa’da Shedrach Obende ile Habitat Nurudeen’in evinde arama yapıldığını,292 gram hintkeneviri ve 13 gram bonzai ele geçirildiğini açıkladı.

Bonzai de bulundu

Polis memuru, operasyon esnasında Shedrach Obende ile Habitat Nurudeen’in evine gelen Dieng Mor ile Nhawen Ayodele’nin aracında da arama yapıldığını belirtti.

Polis, Dieng Mor’un tasarrufunda 497 gram hintkeneviri,50 gram bonzai, Nhawen Ayodele’nin tasarrufunda ise 3 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, operasyonda ele geçirilen tüm emarelerin analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını söyledi.

Yanaroğlu, suçla bağlantılı bir şahsın arandığını, şu anda tutuklu bulunan 5 zanlının aranan şahısla bağlantısının olduğunu açıkladı.

Polis, 5 zanlının cep telefonlarının incelenmek üzere emare alındığını, ayrıca kamera görüntülerinin de incelendiğini ifade etti.

Polis, Lefkoşa ve Girne’de yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişiden ifade aldıklarını, sorgulanacak başka şahıslar olduğunu belirtti. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.