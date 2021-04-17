Soygunu yapan kayıp

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Mobil Link isimli elektronik mağazasından 39 adet cep telefonu ve 2 bin 850 lira çalınmasıyla ilgili tutuklanan Prince Kamusikiri ve Kudakwashe Keith Kangai’nin esas soyguncu olmadıkları ortaya çıktı.

Çekiç ve keski kullanacak pencereyi açıp, iş yerine giren şahsın kayıp olduğu bildirildi. Esas soygunu yapan şahsın çaldıklarını satması için Prince Kamusikiri ve Kudakwashe Keith Kangai’ye verdiği tespit edildi.

Polis, soyguncuyu arama çalışmalarını sürdürürken, suç ortakları Prince Kamusikiri ve Kudakwashe Keith Kangai dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 12 Nisan 2021 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, Girne Caddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini Mehmet Karadeniz’ in yaptığı Mobil Link isimli elektronik mağazasının penceresinin kilit kısmını kırıp dükkân içerisine girdiğini belirtti.

Polis, zanlıların mağaza içerisinde bulunan 39 adet iPhone 12 marka cep telefonu, bir adet Apple marka saat, bir adet Apple Mackbook Pro Laptop ve çekmece içerisinde bulunan 2 bin 850 TL nakit parayı çaldıklarını kaydetti.



Zanlıların Lefke’de çaldıkları elektronik eşyaları satmak istedikleri sırada tespit edilip tutuklandığını açıklayan polis, kullanımlarında bulunan ZPK 438 plakalı araçta yapılan aramada elektronik eşyaların birçoğunun tespit edilip emare alındığını ifade etti.Polis, yürütülen soruşturma kapsamında 5 adet iPhone marka telefon, bir adet Apple saat ve 2 bin 850 TL nakit paranın hâlâ aranmakta olduğunu vurgulayarak, meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha aranmakta olduğunu aktardı.

Esas adam aranıyor

Polis memuru, aranmakta olan şahsın fotoğraflarına ulaşıldığını ancak kimliğinin tespit edilmediğini söyledi. Fotoğrafların deniz ve hava yollarındaki birimlere bırakıldığını açıklayan polis, aranan şahsın soygunu yapan esas kişi olduğuna dair Prince Kamusıkırı’nın ifade verdiğini; cihazları kendilerine bu şahsın getirdiğini beyan ettiğini bildirdi.

Polis, ülkedeki yabancı temsilciliklerle de iletişime geçildiğine işaret ederek, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Olay yerindeki kameraların incelenmesinin sürdüğünü, Prince Kamusıkırı’nın ifadesinin araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, iki zanlının tutukluluk süresinin 6 gün daha uzatılmasını talep etti.

Mahkeme, serbest kalmaları halinde aranan şahıs ve kayıp eşyalara müdahale edebilecekleri gerekçesiyle talep edilen tutukluluk süresini onayladı.