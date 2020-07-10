Koruma altındaki kuşu vurdu

Sipahi’de M.Y.’ye (40) ait evde polisin yaptığı aramada; koruma altında tür olan 15 ölü yabani arı kuşu ile 2 pulya kuşu ele geçirildi. M.Y.’nin ayrıca, H.Ş. (E-57) adına kayıtlı hava tüfeğini adına tescilsiz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

Dün öğle saatlerinde yapılan aramanın ardından M.Y.(40) ve H.Ş. (E-57) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.