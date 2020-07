Vakıflar hastane için 26 milyon TL ve arazi bağışladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, önceden Girne Amerikan Üniversitesi’ne (GAÜ) kiralanmış olan ancak daha sonra devralınan Karaoğlanoğlu’ndaki araziyi, Sağlık Bakanlığı’na devretti.

Vakıflar İdaresi, toplam 24.5 dönüm büyüklüğündeki, üzerinde karkas inşaat bulunan arazinin 22 yıllığına yapılan kira sözleşmesinden feragat ederek, alacağı 26 Milyon TL (3 Milyon Sterlin) kira bedelini, Girne hastanesi yapımı için Sağlık Bakanlığı’na bağışladı.

Bu amaçla imzalanan protokole, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ile Sağlık Bakanı Ali Pilli imza koydu.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nde düzenlenen törene, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen, Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter ve bazı yöneyim kurulu üyeleri ile bürokratlar katıldı.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli imza sırasında yaptığı konuşmasında, bakanlık olarak en mutlu günlerinden birini yaşadıklarını dile getirerek, Vakıfların ülkenin sorunlarına duyarlı olup yardıma koştuğunu kaydetti.

Covid-19 döneminde özellikle Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e maddi manevi her türlü katkıda bulunduğu için teşekkür eden Pilli, yönetim kurulu üyelerine de katkı koydukları için teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı’nın alt yapı eksiklikleri olduğunu sürekli dile getirdiklerini ve yatırım yapılması hedefinde bulunduklarını söyleyen Pilli, sağlık alanında birtakım sorunlar yaşandığını ayrıca hastanede büyük bir yangın çıkmasının ardından Covid-19 salgının çıktığını ve çok büyük mücadele verdiklerini anlattı.

“SALGIN DÖNEMİNDE VAKIFLAR İDARESİNİN SÜREKLİ YARDIMLARI OLDU”

Vakıflar İdaresi’nin sürekli yardımları olduğunu fakat salgın döneminde yaptığı, özellikle ihtiyaç olan ambulans bağışının önemine dikkat çeken Pilli, Başbakan ve Bakanlar Kurulunun kararları ve Sağlık çalışmalarının özverili çalışmaları sayesinde covid-19’un belli seviyeye getirildiğini kaydetti.

Dünyada tanınmamış olunmasına rağmen, kurum ve kuruluşlarla kazanılan bu başarının tüm dünya tarafından takdir edildiğini dile getiren Pilli, KKTC’nin var olduğunu ispatladıklarını belirtti.

Maliye Bakanlığı’na da teşekkürlerini ileten Pilli, Covid-19 döneminde kendilerine her türlü katkıyı verdiklerini kaydetti.

Girne’ye yapılacak hastanenin Girne bölgesine büyük katkıları olacağını dile getiren Pilli, turizm kenti olan Girne’ye büyük bir sağlık yatırımı olacağını söyledi.

“HASTANE KISA SÜREDE TAMAMLANACAK”

Hastane yapımını çok kısa sürede tamamlayacaklarını dile getiren Pilli, hastanenin iç donanımının, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilecek 8 Milyon TL’lik yardımla yapılacağını ve kendi fonlarında bulunan parayı da inşaatın tamamlanmasında kullanacaklarını kaydetti.

Girne’ye yapılacak hastanenin 80 odalı, 160 yataklı olacağını ve dünya çapındaki sağlık sistemlerine uygun yapılacağını söyleyen Pilli, dört yoğun bakımı ile dört yıldızlı otel gibi olacağını belirtti.

Pilli, ayrıca bu dönem içerisinde katkı koyan herkese teşekkür etti.

GÖKMEN

Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen de, sağlığın bir ülke için en önemli alan olduğunu söyledi.

Vakıflar İdaresi’nin 1974 yılı öncesinde devleti yöneten bir kurum olduğunu dile getiren Gökmen, şu anda da yapılanlarla ciddi yol aldıklarını kaydetti.

Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği içinde okul yapılacağını söyleyen Gökmen, bugün de sağlık alanında yatırım yapılmasının önemine dikkat çekti.

Vakıflar İdaresi olarak hastaneyi sembolik bir rakamla sağlığın hizmetine sunacaklarını söyleyen Gökmen, hastanenin ülke için hayırlı olmasını diledi.

BENTER

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ise, dünyada ve ülkede sağlık problemlerinin yaşandığını, çözebilmek için ise birlik olarak takım halinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

“Bir araya gelirsek çözemeyeceğimiz problem yoktur” ifadelerini kullanan Benter, bugün kendilerinin gurur duyduğu bir gün olduğunu söyleyerek, birkaç değerli kurumun bir araya gelerek önemli bir iş başardığını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’ın bu işin başarılması için çok uğraştığını, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de hızlı şekilde bu işin bitmesi için çok uğraştığını, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da haftalardır yüksek miktarları bir araya getirerek problemi çözmek için uğraştıklarını için hepsine teşekkür eden Benter, Vakıflar İdaresi olarak da yönetim kurulu ile aldıkları kararla projeye 26 Milyon TL’lik katkı koyduklarını kaydetti.

Bugün feragat ederek Sağlık Bakanlığı’na 26 Milyon TL tutarında önemli bir katkı koymaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Benter, “İnanıyoruz ki gruplar ve takımlar bir araya gelirse yapamayacağımız iş yoktur. Vakıflar İdaresi olarak da her türlü katkıyı Sağlık Bakanlığına vermeye devam edeceğiz” dedi.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, hastane yangını başladığı andan itibaren GAÜ ile protokolü imzalamakla uğraştıklarını dile getirerek, inanarak, ülke için hep birlikte bu önemli yatırıma imza atma adına yola çıktıklarını kaydetti.

Amcaoğlu, Vakıflar İdaresi ve Sağlık Bakanlığı arasında bugün imzalanacak protokolle hastanenin devredileceğini ve bu noktaya kadar önemli fedakarlıklar yapıldığını dile getirdi.

Maliye Bakanı olarak elindeki tüm mali kaynakları bu hastane inşaatının yılbaşından önce tamamlanarak hayata geçmesi için kullanılacağını dile getiren Amcaoğlu, ülkeye yakışan bir yatırım olduğunu ve bu yatırımın herkese hayırlı olmasını diledi.