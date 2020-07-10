Vasiliko’da LNG terminalinin temeli atıldı

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Temel atma töreninde konuşan Rum lider Anastasiadis, “Terminal Kıbrıs’ı yeni bir enerji yörüngesine oturtuyor” dedi

Vasiliko’da LNG terminalinin temeli atıldı
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Güney Kıbrıs’a sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) temini için Vasiliko’da inşa edilecek terminalin temelli dün atıldı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bu terminalin Güney Kıbrıs’ı yeni bir enerji dönemi yörüngesine oturtmakta olduğunu söyledi.
Fileleftheros “Kıbrıs Yeni Bir Enerji Yörüngesinde” başlıklı haberinde Nikos Anastasiadis’in, dün Vasiliko’da düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada doğal gazın yönetilmesinden edinecekleri menfaatlere dikkat çektiğini yazdı.
Habere göre LNG kabul terminalinin, ekonomi ve ilerleme yönünde güçlü perspektifler açarak Güney Kıbrıs’ı yeni bir enerji dönemi yörüngesine oturtmakta olduğunu söyleyen Anastaiadis terminal projesinin 290 milyon Euro’ya ulaşan inşaat maliyetinin tamamının da Avrupa kaynaklarından karşılanacağını kaydetti.
Anastasiadis doğal gaz ithalinin gerek sözde Rum MEB’inde saptanan yataklardan gelecekteki istifadede kendilerine büyük avantajlar sağlayacağını da ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 16:01
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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