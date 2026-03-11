Süt fabrikasını mühürledi

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinde bir süt fabrikası mühürlendi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, şubat ayında 76 iş yerini denetledi. Denetimler kapsamında 24 restoran, 12 fırın, 10 market, 9 süt fabrikası, 9 gıda deposu, 7 güzellik salonu, berber ve kuaför, 2 et ve et ürünleri işletmesi, bir kasap, bir eğitim merkezi ile bir otelin hijyen koşulları, gıda güvenliği ve sağlık mevzuatına uygunluğu incelendi.

Kontrollerde sağlık kurallarına uygun olmadığı belirlenen 78 gıda ürünü ile 36 kozmetik ürünü müsadere edildi. Denetimler sırasında ayrıca 244 sağlık sevki ve 225 sağlık mühür işlemi yapıldı.

Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen bir market ile bir fırına da birer asgari ücret tutarında para cezası kesildi.

Belediye, uyarıları dikkate almayarak gıda ve hijyen koşullarına uygun faaliyet göstermediği belirlenen Menteşoğluları Süt Ürünleri Fabrikasının ekipler tarafından mühürlendiğini açıkladı. Yapılan incelemelerde fabrikanın ruhsatsız faaliyet gösterdiğinin de tespit edildiği ve işletme hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, halk sağlığının korunmasının belediyenin en önemli sorumlulukları arasında yer aldığı vurgulanarak, gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmelerin yürürlükteki hijyen ve ruhsat kurallarına uymalarının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Denetimlerin düzenli şekilde sürdürüleceği ve halk sağlığını riske atan uygulamalara karşı gerekli yasal yaptırımların uygulanacağı da kaydedildi.

