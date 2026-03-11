Ticaret etkilendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda tarım sektörü, kooperatiflerde yaşanan mali sorunlar ve bölgedeki savaşın ekonomiye etkileri ele alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ülkede gıda arzında herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirtti. Çavuş, ocak ayından itibaren sütte her yıl rutin artış olduğunu, süt imalatçılarına yönelik ihracat yapılamasa da sütün kullanımını desteklediklerini belirtti. Pazarlama noktasına gelindiğinde savaşın başladığını bu nedenle Arap pazarına ulaşılamadığını anlatan Çavuş, yaşananların ticarette ve ihracatta normal karşılanabilecek şeyler olduğunu ifade etti.

Süt tozu üretecek bir tesise ihtiyaç var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unda tarım ve kooperatiflerde yaşanan sorunlar konuşuldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, “Üretimde ve Kooperatiflerde Yaşanan Sorunlar” konusunda konuştu.

Kürşat, kooperatiflerin yanlış yönetildiğini ve atamaların yanlış yaptığını savunarak, Koop-Sen’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 2 Şubat’ta yazı yazarak, çalışanların toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarına aykırı hareket edildiğini ilettiğini söyleyerek, şirketler mukayyitini görevini yapmaya çağırdı.

Hükümet kanadının bir an önce üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Kürşat, kooperatiflerin ülke için çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Kürşat, arpa stokunun uzun süredir tartışılan bir konu olduğunu ve bu konu nedeniyle yaşanan aksaklıkları dile getirerek, bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi talep etti.

Kürşat, ülkenin süt tozu üretecek bir tesise ihtiyaç olduğunu da söyledi.

Hellimler bozulmaya bırakıldı

Kürşat, fazla sütlerin geçen yıl özel bir şirkete hellim yaptırıldığını ve o hellimlerin bozulmaya bırakıldığını ileri sürerek “Keşke ihtiyaçlı kişilere dağıtılsaydı” dedi.

Kürşat, Kalecik havuzlarında balık yetiştiriciliği yapanların da şu anda sıkıntılı bir süreç geçirdiğini söyledi.

Tedbir almak zorundayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kooperatif iştiraklerinin ödemeleriyle ilgili şikayetler olduğunu ve mali açıdan yaşanan sıkıntıların devam ettiğini belirterek, bu kurumlarda çalışanların ödemeleriyle ilgili bilgi verdi.

Ödemelerle ilgili uzun zamandır sıkıntılar olduğunu aktaran Hasipoğlu, bakanlık olarak iş yasası uyarınca kesinti yapılmaması gerektiğini belirten yazıyı dün itibariyle gönderdiklerini belirterek, önceden de olduğu gibi bu yazının ödeme yapılmasını sağlayacağını umduğunu söyledi.

Hasipoğlu, savaş nedeniyle tedbir alınmasının zorunlu olduğunu bu nedenle hem ekonomik hem de savunma alanında alınması gereken tedbirler noktasında tavsiyeleri dinlemeye hazır olduğunu ifade etti.

Ekonomik ve ticari sıkıntılar var

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, kooperatifçilik ruhunun herkes için önemli olduğunu ve yönetimle sendikanın uyum içinde olması gerektiğini söyledi.

Süt konusunda her zaman öncelikli davrandıklarını ve personeli de desteklemek adına sermaye arttırımı yapıldığını hatırlatan Çavuş, çözüm odaklı çalışılmadığı sürece hiçbir desteğin sürdürülebilirliği sağlayamayacağını söyledi.

Çavuş, savaş nedeniyle 10 gündür yaşanan ekonomik ve ticari sıkıntılara değinerek, AB’nin sadece Güney Kıbrıs’ı koruma amaçlı adım attığını KKTC’nin güvenliği adına tek adım atılmadığını kaydetti.

25 yıldır bölge coğrafyasında aktif bir politika izleyen Türkiye’de hiçbir tehlike olmadığını anavatanın KKTC’yi de aynı şekilde koruduğunu dile getiren Çavuş, “Bu dünyada insanlığa toplumlara önem veren tek ülke Türkiye” dedi.

Arap pazarına ulaşılamadı

Çavuş, ocak ayından itibaren sütte her yıl rutin artış olduğunu, süt imalatçılarına yönelik ihracat yapılamasa da sütün kullanımını desteklediklerini belirtti. Pazarlama noktasına gelindiğinde savaşın başladığını bu nedenle Arap pazarına ulaşılamadığını anlatan Çavuş, yaşananların ticarette ve ihracatta normal karşılanabilecek şeyler olduğunu ifade etti.

Süt tozuyla ilgili 2 sefer girişim yapıldığını ancak sonuçlandırılamadığını dile getiren Çavuş, yeniden bir girişim başlattıklarını ve sonuca ulaşacaklarını umduğunu belirtti.

Çavuş, süt ihracatının kendi döneminde arttığını, önemli olanın ülkedeki üretimin artırılması olduğunu kaydetti.

Çavuş, pandemide tarımın öneminin anlaşıldığını kaydederek, gıda noktasında büyümenin önemine vurgu yaptı, gıda arzının karşılanması konusunda yapılanları anlattı. Çavuş, bu yıl kulak parasını 2 bin 500 TL’ye çıkardıklarını aktardı.

Aylık arpa tüketiminin 18 bin ton ile 20 bin ton arasına yükseldiğini de anlatan Çavuş, ortalama 5 günde bir ülkeye 4 bin 500 ton arpa getirdiklerini belirtti.