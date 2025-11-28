Talepler aktarıldı

Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret ederek temsili Genel Kurul oturumu gerçekleştirdi. Öğrenciler, kürsüye çıkarak çocuk haklarına dair taleplerini Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e iletti.

Etkinlikte, okul müdürü Halil Mahmutoğlu, müdür muavini Günsel Çakır Güneş ve öğretmenler de hazır bulundu. Cumhuriyet Meclisi yetkilileri, oturumun işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Öğ-renciler, güvenli oyun alanları, nitelikli eğitim ve aileyle kaliteli vakit geçirme gibi temel ihtiyaçları vur-guladı. Hazırlanan “Çocuk Hakları Andı” ise öğrenci Aziz Çelik tarafından okundu.

Oturum sonunda talepler temsili olarak oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul etkinliği, bayrakların sallanması ve plaket takdimiyle sona erdi.



