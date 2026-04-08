Yüzde 32,50’den  35,50’ye yükseltti

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı ile Türk Lirası reeskont, iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi.

Buna göre, vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 32,50’den yüzde 35,50’ye yükseltildi.

Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,00’den yüzde 44,00’e çıkarıldı.

Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 36,00’dan yüzde 39,00’a yükseltildi.

Küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 34,00’ten yüzde 37,00’ye çıkarılırken, döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yüzde 41,00’den yüzde 44,00’e yükseltildi.

Söz konusu yeni oranların 06 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirildi.

