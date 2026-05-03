Tanıtımı yapıldı

Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği öncülüğünde, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ve Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde, KKTC’nin tescillenen ilk nakışı olma özelliğini taşıyan ve Türkiye’de de coğrafi işaret alan Lapta Hesap İşi’nin tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bazı milletvekilleri, bürokratlar, oda başkanları, GİKAD üyeleri, sanatçılar, eğitmenler ve davetliler katıldı. Lansmanda, Lapta Hesap İşi’nin tarihsel süreci, tescil yolculuğu, bu sanatın kuşaktan kuşağa aktarılması için yapılan çalışmalar ve geleneksel motiflerin günümüz tasarım, eğitim ve üretim alanlarına taşınması ele alındı. Etkinlikte, Lapta Hesap İşi’nin 1920’li yılların sonunda Lapta İlkokulu’na gelen öğretmen Fikriye Niyazi’nin köydeki kadınlara ve genç kızlara nakışı öğretmesiyle yaygınlaştığı anlatıldı; nakışın emek, sabır ve dikkat isteyen yapısına dikkat çekildi.

