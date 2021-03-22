Tarifsiz acı

Girne’ye bağlı Lapta’da emekli polis çavuşu babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu 8 yaşındaki Yahya Ergör yaşamını yitirdi.

Tek çocuklarını kaybeden Ergör ailesi büyük bir acı yaşarken, küçük Yahya’nın babasına ait silahla oynadığı esnada talihsiz kazanın yaşandığı belirtildi.

Olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Lapta’da meydana geldi. Emekli polis çavuşu babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu Yahya Ergör ağır yaralandı. Talihsiz çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Emekli polis çavuşu Sabri Ergör’ün tek çocuğu olan Yahya Ergör’e bu sabah otopsi yapılacağı, öğlen saatlerinde de Lapta’da toprağa verileceği öğrenildi.