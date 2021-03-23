En çok Mesarya etkilendi

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, nisan sonuna kadar aralıklarla sağanak yağış beklendiğini ancak genel olarak bu yılki yağışların mevsim normallerinin altında kaldığını ve yağış azlığından en çok etkilenen bölgelerin Orta ve Doğu Mesarya olduğunu belirtti.

Buran, ülkenin bugünden yarın gece yarısına kadar Kuzey Afrika üzerinden taşınan tozlu havanın etkisinde olacağı uyarısında da bulunarak, “Taşınım yarın öğleye kadar sürecek. Tozlu havanın yarın gece yarısı rüzgar ve yağışla dağılmasının bekliyoruz. Son yıllarda toz taşınımında ciddi artış gözlemliyoruz” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışlar ve hava durumuyla ilgili bilgi verdi.

26 Mart’a kadar sağanak yağış geçişler ve yağışlı günlerde rüzgarın, güney ve batılı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini söyleyen Raif İlker Buran, yarından sonra hava sıcaklığında ciddi düşük olacağını belirtti.

Mart ayı için mevsim normalinin 19 derece olduğu hava sıcaklığının bugün ve yarın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade eden Buran, dün bazı bölgelerde termometrelerin 26’yı gösterdiğine işaret etti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, bugün hava sıcaklığının 24-25, yarın da 25 derece dolaylarında olacağını, yarından sonra 5 ile 7 derecelik düşüşle sıcaklığın 14 ile 17 derece dolaylarına ineceğini kaydetti. Buran, sıcaklıkların Martın 28’ine kadar böyle devam edeceğini de söyledi.

Hava durumuyla ilgili açıklamalarının yanı sıra bu yılki yağış oranlarıyla ilgili de bilgi veren Buran, sonbaharla kışın, ılık ve yarı kurak geçtiği KKTC’de ekim, aralık, ocak ve şubat aylarında yağışların mevsim normallerinin altında kaldığını aktardı.

Ekim ve şubatın en az yağış kaydedilen aylar olduğunu belirten Buran, ekim ayında KKTC’de metrekareye ortalama yarım, şubat ayında ise 10,8 kilogram yağış düştüğünü, bu aylardaki yağışların mevsim normallerinin neredeyse yüzde 90 altında kaldığını ifade etti.

Ekim, 2020 – Mayıs, 2021 üretim sezonu için bölgesel kuraklık veya yarı kuraklık öngördüklerini ve bunu açıkladıklarını anımsatan Buran, “Yağış azlığı nedeniyle özellikle ülkenin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Orta ve Doğu Mesarya’nın büyük bölümünde tohum çimlenemedi, çimlense bile büyüyemedi veya kurudu, bunu üzülerek görüyoruz” dedi.



Resmin büyük bölümünü kaçırırız

Buran, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Havayı ve iklimi konuşurken sadece atmosferle ilgilenir okyanusla denizleri görmezden gelirsek, resmin büyük bölümünü kaçırırız” dedi.

Buran, ulusal meteoroloji servislerinin okyanus ve deniz yüzeylerinden daha çok meteorolojik veri toplanması için planlama yapması ve kaynak ayırması gerektiğine dikkat çekti.

Raif İlker Buran, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü mesajında görevini büyük bir özveri ve titizlikle yürüten meteoroloji çalışanlarının, daireden emekli olanların, meteorolojiye gönüllü hizmet verenlerin gününü kutladı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 11:09