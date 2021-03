Ömer KADİROĞLU

Turizm merkezi Girne’nin esnafı, işlerin bir yılı aşkın süredir durduğunu belirterek, ülkeye turist akışının bir an önce başlamasını istiyor. “Dayanacak hal kalmadı” diyen esnaf, turizmin canlanmaması halinde tüm iş yerlerinin iflas ilanıyla kapanacağını söylüyor.

Uzun bir aradan sonra yeniden açılan iş yerlerinin müşteri sıkıntısı çektiğini belirten Girne esnafı, sadece kira bedelini değil, elektrik faturasını dahi ödeyemez duruma geldiklerini söylüyor. Esnaf, öğrenci eksikliğinin de piyasayı olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor. Esnaf, “Bazıları dükkânlarını kapattı, bazıları ise zor ayakta duruyor. Böyle giderse kapanan iş yeri sayısı artacaktır” dedi.

*****

Ne dediler?..

Ahmet Pakin

“Girne’de 22 yıldır aynı dükkânda faaliyet gösteriyorum. Pandemi nedeniyle şu anda işlerimiz çok kötü bir durumda. Dükkân kiralarını, elektrik, su, vergi gibi giderlerimizi kesinlikle karşılayamaz hale geldik. Kirada iki aylık gerideyim ve nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Devlet de bu süreçte biz esnafa hiçbir şekilde destek olmadı. Şu anda batma noktasındayız ama direniyoruz. Bu işler böyle devam ederse, ülkeye turist ve öğrenciler bir an önce gelmeye başlamazsa mevcut dükkânların büyük çoğunluğu kapatacaktır. Pandemi ve kapalılık durumlarından önce işlerimiz iyiydi en azından ödemelerimizi yapıp evimize ekmek götürebilirdik. Ancak mevcut şartlarda çok da bir gücümüz kalmadı. Devletten bu konuda çalışma yaparak yolları açması gerekiyor. En azından uçak ve gemilerin kontrollü bir şekilde gelmeye başlaması sağlanabilir.”

İbrahim Gözübüyük

“Bir yıldan beri çalıştığım yer kapalı ve boş geziyorum. Kiramı ödeyemediğim için ev sahibim önce elektriğimi sonra da suyumu kestirdi. Şu an tankerle su çağırıp kullanıyorum. Bin 500 lira verilecek denildi hala bir ses çıkmadı. Girne pandemi öncesinde çok hareketliydi ve çalışıp ihtiyaçlarımı karşılar durumdaydım. Esnafın işlerinin ne zaman düzeleceğini bilemiyorum. Eğer turistler bu ülkeye gelmeye başlarsa esnafın bir nebze de olsa işlerinde hareketlilik yaşanacaktır. Yetkililerden bu yönde çalışmalar yaparak esnafın tamamen işi bitmeden ülkeyi yeniden canlandırmalarını bekliyoruz.”

Hıdır Kurnaz

“Daha önce işlerimiz çok iyiydi. Mart ayından önce işlerimiz çok güzeldi ve aylıkları çıkartabiliyorduk ancak şu anki şartlarda dükkânın elektriğini üç aydır ödeyemedik. Devlete karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ancak başka bir şey ödeyemiyoruz. Evimin kirası 6 ay geriden geliyor. Biz öğrenci, asker ve turistlere hizmet veriyorduk ancak şu an hiçbiri olmadığı için burada boş boş bekliyoruz. Bu pandemi sürecinde girdi maliyetlerimiz çok fazla arttı. 18 litre ayçiçek yağını 105 liraya alıyorduk şu anda 315 TL’ye, 110 liraya aldığımız unu 230 liraya alıyoruz. Satmak için yaptığımız börekleri satamıyoruz ve ihtiyaçlı kişilere dağıtıyoruz. Bu sürecin tekrardan düzelebilmesi için hızlıca bir aşılama yapılması ve ülkeye tekrardan öğrenci ile turistlerin gelmesi büyük önem taşıyor. Bu konuda yetkililerden bir çalışma bekliyoruz, çünkü dayanacak gücümüz kalmadı.”

Ercan Çelik

“Şu anda işlerimiz çok kötü bir durumdadır. Pandemi sürecinde işlerimiz dibe vurdu. Pandemi öncesinde öğrenci ve turistler varken kazanıyor ve ödemelerimizi yapabiliyorduk. Şu an öğrenci, turist ve asker olmadığı için çarşı bitti ve bizler de evimize ekmek götüremez durumdayız. Bu konuda çalışmalar yapılarak ülkeye gelişler açılırsa o zaman da esnaf borçlarını ödeyecek, kira elektrik gibi giderlerini karşılayabilecek. Bu konuda çalışmalar yapılması ve artık dışa kapalılık durumundan çıkması gerekiyor. “

Mustafa Orhan

“Girne’de esnafım… Geçtiğimiz yıllarda işlerimiz çok güzeldi ancak şu an kapalılık süreçlerinden geçilerek açıldık. Açıldık açılmasına ancak ülkede turist ve öğrenci olmadığı için giderlerimizi karşılayamaz ve evimize ekmek götüremez durumdayız. Bir an önce aşılama çalışmalarının yapılması lazımdır. Dıştan gelişlere açılır ve karantina kaldırılarak ülkeye öğrenci ve turist getirilmeye başlanırsa işlerimizi biraz da olsa toparlayabileceğiz. Kapalılık sürecinde devletten hiçbir destek görmedik. Bin 500 lira ödeme yapacaklarını ifade etseler de hepsi sözde kaldı.”

Mehmet Helvacı

“Girne’de taksicilik yapıyorum. İşlerimiz berbat bir haldedir. Günde 3-4 iş yapıyoruz. Pandemiden önce en azından evimize ekmek götürebiliyorduk ancak şimdi hiçbir şekilde kazancımız yoktur. Esnaf bittik ve uzatmalara oynuyoruz. Otellerin açılması, turist ve öğrencilerin gelmesi ile işlerin düzeleceğine inanıyoruz. Acilen devlet kontrolünde ülkeye turistlerin gelmesi için çalışmalar yapılması lazım yoksa bu memleket bitecek. Gelirler giderleri karşılamıyor. Markete girmeye korkuyoruz. 10 liraya aldığımız ürünler bugün 20 lira oldu. Piyasa denetlenmediği için artmaya devam ediyor. Evlerinin kiralarını ödeyemeyen, ihtiyaçlarını karşılayamayan ve çok zor durumda olan insanlar var ve devletten çözüm bekliyoruz.”