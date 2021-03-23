Ekipler iş başında

Ticaret Dairesi’nin ülke genelindeki rutin denetimleri çerçevesinde mart ayında 121 iş yerini denetlediği bildirildi.

Açıklamaya göre, Ticaret Dairesi’nin mart ayında 121 iş yerinde yaptığı denetimlerde, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'na göre son kullanım tarihleri dolmuş ve tarihleri değiştirilmiş 7 bin 711.86 TL değerinde çeşitli gıda maddeleri müsadere edildi ve toplam 5 bin 280.00 TL'lik para cezası kesildi.

Açıklamada ayrıca, Ticaret Dairesi’nin şubat ayında ise toplam 60 iş yerini denetlendiği, denetimlerde 3 bin 773.69 TL değerinde çeşitli gıda maddelerini müsadere ettiği ve toplam 2 bin 466.00 TL’lik para cezası kestiği de belirtildi.