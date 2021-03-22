Temaslı takibi yapılıyor

Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde görev yapan 4, Ayaktan Tanı Merkezinde ise bir hemşirenin PCR testi pozitif çıktı.

Hastanede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına geniş bir tarama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına geniş bir tarama yapılmakta olduğu ve pozitif çıkan hemşirelerin temaslı takibinin yapıldığı kaydedildi.

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner de gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Diyalog’a konuşan Uçaner, hastanede çalışan herkesin maksimum koruyucu kıyafetlerle hastalara baktığını, bulaşın dış kaynaklı olduğunu düşündüğünü ancak fililasyon ekibinin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Uçaner, 4’ü pandemi, biri ayaktan tanı merkezinde toplan 5 hemşirenin yanı sıra temaslılarının da karantinaya alınacağını ifade etti.

Başhekim Uçaner, personel sıkıntısı yaşanmayacağını, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden destek alacaklarını söyledi.

Covid-19’a yakalanan hemşirelerin aşı olup olmadığına dair soru üzerine ise şunları söyledi: “Aşı olan virüs kapmayacak diye bir şey yok. Aşı enfekte olunduğunda hastalığı en az hasarla atlatmanızı sağlıyor. Böylelikle ölüm oranını azaltıyor.”

Uçaner, Coronavirüsle yaşamayı kabul edip, önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Virüs hayatımızda. Bu nedenle maske-mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız lazım” dedi.

24 saatte 42 vaka

KKTC'de son 24 saatte tespit edilen toplam vaka sayısının ise 42 olduğu açıklandı. Yapılan 6 bin test sonucu tespit edilen 42 vakadan 34’ünün yerel olduğu belirtildi. Ayrıca dün 22 hastanın ise taburcu olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu kaydedildi.

Vakaların 18'i Lefkoşa, 3'ü Girne, 8'i Gazimağusa, 4'ü İskele, 1'I ise Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez- 1, Hamitköy-1, Surlariçi-9, Gönyeli-3, K.Kaymaklı-4

Girne: Girne Merkez- 2, Karaoğlanoğlu-

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez- 4, Tuzla- 1, Maraş-1, Karakol Bölgesi – 1, Sakarya-1.

İskele: İskele Merkez- 2, Kaplıca-1, Dipkarpaz-1.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-1.



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Güneyde 336 vaka bir can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 47 bin 306 test yapıldı, 336 vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Hastanede Coronavirüs nedeniyle tedavi altında bulunan 212 kişiden 45’inin durumu ağır.

Güney’de toplam 243 kişi Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.