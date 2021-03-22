Tunalı: Siyasette değişim şart

Demokrat Parti (DP) Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, ülkede yürütülen siyaseti eleştirerek, siyasette değişimin şart olduğunu savundu. Tunalı, “Türkiye göndersin biz yiyelim, dağıtalım politikaları ile sonumuzu hazırladık” dedi.

Açıklama yapan Tözün Tunalı, DP’nin yeniden yapılanma içerisinde olduğunu belirtti. Yeniden yapılanma sürecinde gençlere ve kadınlara sahip çıktıklarını kaydeden Tunalı, hedeflerinin güçlü bir Demokrat Parti ve güçlü bir KKTC yapısı oluşturmak olduğunu aktardı.

Tunalı, gençleri ve kadınları siyasetin içinde görmek istediklerini vurgulayarak, “Gelin hep birlikte gençlerimizin ve kadınlarımızın egemen olduğu bir düzeni birlikte inşa edelim” çağrısında bulundu.

Pandemi döneminde siyasetin artık değişime uğraması gerektiğinin de net bir şekilde görüldüğünü belirten Tunalı, ‘son şans’ noktasına gelindiğini ve ‘yandaşların’ zengin yapılıp emekçinin yok olduğunun görmezden gelindiğini savunarak “Çünkü varsa yoksa yandaş politikaları…” ifadesini kullandı.