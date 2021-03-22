Anlaşılır gibi değil

Onur ULAĞ- Hüseyin ÇİÇEK

Çalışmasına izin verilen ve 7 günde bir test yaptırmaları şart koşulan birçok sektör çalışanı dün yine PRC testi yapılan merkezlere akın etti.

Lefkoşa Fuar Alanı test yaptırmak isteyenlerle doldu.

Fuar alanında oluşan kuyruklar yola kadar taşarken, test yaptırmak için sabahın erken saatlerinde sıraya giren ve uzun süre bekleyen vatandaşlar, bir çözüm üretilmesini istedi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, kullanılmayan ve geniş binaların test merkezine dönüştürülmesi önerisinde bulundu.

Yüzlerce kişiye 8 hemşire

Lefkoşa Fuar Alanı’nda dün yine bilindik manzara vardı. Lefkoşa’da ücretsiz test yapılabilen fuar alanı yine dolup taştı; oluşan kuyruklar park alanından anayola taştı.

Fuar alanında 8 hemşire görevlendirilirken, 3 kişi de gelen kişilerin kaydını aldı.

Alanda sabah 08.00’de başlayan tarama akşam 16.00’ya kadar sürerken, öğlene kadar 950 kişiye test yapıldığı öğrenildi. Hafta sonu olması nedeniyle daha fazla insan kalabalığı oluşurken, güvenliği sağlamakla görevli olanlar sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması için vatandaşı uyardı.

Vatandaşlar öneride bulundu

Lefkoşa gibi Gazimağusa’da da dün test yoğunluğu oldu. Gazimağusa Devlet Hastanesi ile bir spor salonunda test yaptırma imkânı bulunurken, özellikle hafta sonları yoğunluk oluştuğu belirtildi.

Spor salonunun küçük olduğunu savunan vatandaşlar, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nın, PCR testi merkezi yapılması için öneride bulundu. Vatandaşların bir başka önerisi de oldukça büyük bir alana sahip olan ve birden fazla giriş kapısı bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi içerisindeki Lala Mustafa Paşa Spor Salonu oldu.

Vatandaşlar, Mağusa Gelişim Akademisi’nin de PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlar için devreye konulabileceğini, böylelikle diğer merkezlerdeki yükün bir nebze de olsa azaltılabileceğini dile getirdi.



Yeni merkezler açılıyor

Lefkoşa Fuar Alanı’nda oluşan insan kalabalığı Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık önümüzdeki Salı günü yeni test merkezlerinin faaliyete sokulacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, açılım ve normalleşme sürecinde Lefkoşa’da PCR testlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni test merkezlerinin açılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Mart Salı gününden itibaren Lefkoşa Fuar Alanı’nda ek bir PCR testi merkezinin yanı sıra Mücahitler Sitesi binası da PCR test merkezi olarak faaliyete geçecek.

Söz konusu yeni iki test merkezinin hızlıca devreye girmesi için yoğun çalışma yürütülürken, alt yapı çalışmalarında da sona gelindiği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, göreve geldikleri günden itibaren hem günlük test sayısını artırdıklarını, hem de test merkezlerinin artırılması için çalışma başlattıklarını vurguladı.

Sektörlerin açılmasıyla birlikte test sayısında artış olduğunu ve özellikle Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki merkezde yığılmalar yaşandığını belirten Üstel, PCR merkezlerinin artırılmasıyla yaşanan bu yoğunluğun da önüne geçeceklerini söyledi.

Vatandaşların böylece daha hızlı ve daha güvenli hizmet alacağını belirten Üstel, test sayısını artırmak için yeni cihazlar almak adına ihale sürecinin de başladığını söyledi.