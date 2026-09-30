Tarih oldu

Karma oyun kaldırılmasını içeren ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Seçim ve Halkoylaması Yasası, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından 6 Aralık seçimlerinde karma oy kullanılmayacak.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli seçimlere kısa bir süre kala yapılan bu değişikliği eleştirirken, Başbakan Ünal Üstel “Biz seçimi kolaylaştırıyoruz. Halkımızın oy kullanmasını kolaylaştırması açısından bu artık kaçınılmazdı” dedi. Karma oyun kaldırılmasına UBP’nin yanı sıra DP ve YDP milletvekilleri de oy verdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün olağanüstü toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.45 sıralarında toplanan Meclis’in 4’üncü Olağanüstü Birleşiminde karma oyun kaldırılmasını içeren Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik No:2) Yasası, oy çokluğuyla kabul edildi.

İncirli: Yeni bir döneme başlayacağız

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, iktidarın seçime 68 gün kala karma oyun kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi Genel Kurul gündemine getirmesini eleştirdi.

“Beklediğiniz gün geldi öyle mi? Seçime sadece 68 gün kala karma oyun kaldırılmasıyla ilgili Genel Kurulu topladınız.” diyen İncirli, seçimin çok daha önce yapılması gerektiğini ve halkın arzusunun da bu yönde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın yasayı Meclis’e geri göndermesine de değinen İncirli, “Sayın Cumhurbaşkanı bu yasayı Meclis’e tekrar gönderdi. Çok haklı bir düşüncesi vardı. Seçime bu kadar az süre kala bu kadar önemli bir değişikliğin yapılmasının doğru olmadığını söyledi.” ifadelerini kullandı.

Karma oyun kaldırılıp kaldırılmamasının seçim sonucunu değiştirmeyeceğini söyleyen İncirli, seçmenin kararını verdiğini belirterek, “7 Aralık sabahı seçmen derin bir nefes alacak, bu kötü dönemi ve kötü gidişatı kapatacak. Ardından yeni bir döneme başlayacağız.” diye konuştu.

İktidarın beş yıl boyunca attığı adımların “plansız ve adaletsiz” olduğunu söyleyen İncirli, bunların siyasi kaygılarla hızlandırıldığını söyledi.

Üstel: UBP 5 sene daha hizmet etmeye devam edecek

Başbakan Ünal Üstel de kürsüye çıkarak, Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama dönemine kısa süre kala yeniden olağanüstü toplandığını ve Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen Seçim ve Halkoylaması Yasası’ndaki değişikliğin fazla zaman kaybedilmeden yeniden Meclis gündemine getirildiğini söyledi.

Ada geneli seçim sistemine geçilmesinin ardından karma oyun ne kadar karmaşık olduğunun yalnızca kendileri tarafından değil, Yüksek Seçim Kurulu başkanları tarafından da dile getirildiğini belirten Üstel, karma oyun kaldırılmasının seçim sürecini kolaylaştıracağı yönünde görüşler bulunduğunu söyledi.

CTP’nin bu konuda gerekli iradeyi göstermediğini ifade eden Üstel, yasa önerisinin bunun üzerine Genel Kurul’a getirildiğini ve oy çokluğuyla kabul edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı'nın düzenlemeyi seçime az süre kaldığı gerekçesiyle Meclis’e geri göndermesini eleştiren Üstel, geçmişte de Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda seçime 60, 78 veya 90 gün kala değişiklikler yapıldığını söyledi.

UBP’nin seçimden korkmadığını ifade eden Üstel, seçime birlik ve beraberlik içinde gireceklerini ve herhangi bir telaşları olmadığını söyledi.

“Seçimde göreceksiniz, yine Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti çıkacak, hükümeti kuracak ve bu ülkeye 5 sene daha hizmet etmeye devam edecek. Çünkü bizim halkımıza sözümüz vardır ve biz bu sözleri yerine getireceğiz.” diyen Üstel, muhalefete de eleştiriler yöneltti.