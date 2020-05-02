Tatar: Her zaman yanınızdayız

Başbakan Ersin Tatar, 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı dolayısıyla güne özel bir değerlendirme yaparak görüntülü mesaj yayımladı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre Tatar mesajında, bu yılki İşçi ve Bahar Bayramı’nın Covid-19 nedeniyle çok farklı koşullarda kutlandığına dikkat çekti.

Salgın nedeniyle ülkede birçok tedbir alındığını ve halen bu tedbirlerin sürdüğünü belirten Başbakan Tatar, bu koşullarda özveriyle çalışan ve ülke ekonomisine katkı koyan bütün işçilere ve çalışanlara teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere çalışanları ile geldiğini ifade eden Başbakan Tatar, “Salgının sona ermesiyle önümüzdeki süreçte çok daha güzel günler bizleri bekleyecektir” dedi.

Başbakan Tatar, “KKTC’ye hep birlikte sahip çıkmak ve onu geliştirmek ve kendi insanımıza aş, ekmek ve açacağımız çeşitli üretim alanlarında iş imkanı bulmak, onlara gelecek yaratabilmek hepimizin hükümetin ve devletin görevidir. Dolayısıyla bu duygularla bir kez daha İşçi ve Bahar Bayramı’nı kutlarken inşallah önümüzdeki yıl daha sağlıklı koşullarda parklarda, kırlarda ve farklı farklı yerlerde bu bayramı kutlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar mesajında, birlik ve beraberliğin önemine de işaret ederek, KKTC vatandaşları yanında Anavatan Türkiye ile üçüncü ülkelerden gelen işçilerin de bayramını kutladı.



Sucuoğlu: Alın terinin sembolü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, “işçi ve emekçilerin, tüm dünyada birliğinin, dayanışmasının, mücadelesinin ve alın terinin bir sembolü” olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına emek veren tüm çalışanlarımızın hak ettiği şartlarda, alın terinin karşılığını aldığı, huzur ve mutlulukla çalıştığı ve yaşadığı günler dileğiyle; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”



Amcaoğlu: Emekçilerin bayramı kutlu olsun

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ‘1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Amcaoğlu mesajında, "Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı kutlu olsun” dedi.



CTP: Mücadele azmi yüreğimizde

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Bu koşullar altında meydanlarda olamasak da tüm emekçiler gibi biz de 1 Mayıs’ın coşkusunu ve mücadele azmini yüreğimizde hissediyoruz” açıklamasında bulundu.

CTP 1 Mayıs nedeniyle mesaj yayınladı.

Açıklamada, “1 Mayıs Küresel düzeydeki COVID-19 salgını nedeniyle yaşadığımız olağan dışı koşullar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de İşçi ve Emekçi Bayramı 1 Mayıs’ın meydanlarda kutlanmasını olanaksız kılmıştır. Bu koşullar altında meydanlarda olamasak da tüm emekçiler gibi biz de 1 Mayıs’ın coşkusunu ve mücadele azmini yüreğimizde hissediyoruz.” Denildi.

Ataoğlu: Emek en kutsal değerdir

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, emeğin sömürülmediği bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ataoğlu, 1 Mayıs nedeniyle mesaj yayınladı. Ataoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Her yıl büyük coşku içerisinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ne yazık ki bu yıl salgın nedeniyle buruk kutlanacak. Ama olsun gönüllerimiz bir. Haksızlıkların olmadığı, emeğin sömürülmediği bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.

Başta koronavirüs salgını nedeniyle halka hizmet için gece gündüz demeden çalışan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Güngördü: Emekçiler mağdur oldu

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Güngördü, dünyadaki salgın nedeniyle birçok işyerinin kapalı olduğu bu dönemde, birçok işçi ve emekçinin mağdur olduğunu bu günlerin en kısa sürede atlatılması temennisinde bulundu. Güngördü, bu süreçte, insan sağlığının, güvenliğin ve belediye emekçilerinin önemine işaret etti. Güngördü, 1 Mayıs’ın alın teriyle ekmek mücadelesi veren işçi ve emekçilerin günü olduğuna işaret ederek, “İnsan hayatında en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın kutlandığı bu günde başta Girne Belediyesi’nde çalışan, işçi ve emekçi kardeşlerimiz olmak üzere dünyadaki ve ülkemizdeki işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarım” dedi.

Tel: Kitlesel sıkıntı yaşıyoruz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 1 Mayıs nedeniyle mesaj yayınladı.

KTÖS Başkanı Emel Tel tarafınan yayınlanan mesajda “salgının yarattığı olumsuz bir ortamda 1 Mayıs’ı ortak ve kitlesel olarak kutlayamamanın sıkıntılarını yaşıyoruz” denildi.

Kelle: İki önemli günü kutluyoruz

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB), 1 Mayıs mesajı yayınladı.

Mesajda bundan tam 77 yıl önce 1 Mayıs işçi bayramı gününde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulduğu hatırlatıldı. Mesajda, “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulurken üstlendiği misyon bugün Kıbrıs Türk üreticisinin hayatta kalmasına, ekmeğiyle birlikte, toprağına, üretimine ve en önemlisi ise geleceğine umutla bakmasına vesile olmuştur. Kuruluş serüveni Kıbrıs Türk Halkı’nın yakından tanıdığı, 1930’lu yılların sonrasında baş gösteren hadiseler sonucu ortaya çıkmıştır.” Denildi.

1 Mayıs İşçi, Emekçi Bayramı ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluş yıldönümü vesilesi ile basına açıklama yapan Genel Başkan Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin laf ola kurulmadığını Kıbrıs Türk köylüsüne sahip çıkarak halka hizmet edilebilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulduğu günlerde ada topraklarının %15 ne sahip olan Kıbrıs Türk Halkı’nın, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluşunda kayıt altında % 35 oranında toprak bütünlüğüne sahip olduğunu da belirten Genel Başkan Kelle, çiftçilerin halkın işçisi olduğunu da ifade etti.

Genel Başkan Hüseyin Çavuş Kelle, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla verdiği mesajında, tüm emekçi, işçi ve çiftçilerin bayramını kutlarken 2019-2020 üretim yılında hasatlarının bereketli olmasını diledi.



Gürcafer: Emekçilere sahip çıkacağız

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yayımladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajında, korona virüs salgınının çalışma hayatında neden olduğu olumsuz etkiye vurgu yaparak, açılacak olan işyerlerinde gereken tedbirlerin eksiksiz olarak alınması çağrısında bulundu

Gürcafer şu mesajı paylaştı:

Bu yıl 1 Mayıs tüm dünyada korona virüs salgınının gölgesinde kutlanacaktır. Emekçilerimiz bir süredir işlerinden uzakta ve zor durumda kalmıştır. Bilindiği gibi, korona virüs salgını çalışma hayatını ve ekonomiyi derinden etkilemiştir. Bu noktada, işverenlere düşen ise emekçilere sahip çıkmaktır.

Tüm dünya emekçilerinin emek ve dayanışma gününü kutlarım."



Sağlık örgütleri mesaj yayınladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 1 Mayıs nedeniyle mesaj yayınladı.

Mesajda, “dar gelirli işçi, emekçi ve dezavantajlı insanlarımızın hayatlarına devletin olumlu dokunuşlar yapması gereken dönemdeyiz” denildi.



Atan: Yaşam koşulları düzeltilmeli

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan 1 Mayıs mesajı yayınladı.

Atan mesajında “Emekçilerin üretimden gelen güçlerini kullanıp işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi adına dayanışma içinde olduğunu göstermek, eşitlik taleplerini seslendirmek ve alın terlerinin karşılığını alabilmek için her yıl meydanlara çıkarak coşkuyla kutladığı emekçi dayanışmasının sembolü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.” dedi.



Kimler mesaj yayınladı?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla; Baf Türk Birliği, Karadeniz Kültür Derneği ve Alevi Kültür Merkezi, Hazine Çalışanları Sendikası (HAZİNE-SEN), Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürlek birer mesaj yayınladı…