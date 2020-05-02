“Normalleşme için erken”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “Şimdi normalleşme zamanı değil. Tedbirleri azaltır, bilinçsizce açılırsak, ilk uçak veya gemi seferi ile bu iş yeniden patlayabilir” uyarısında bulundu.

Çakıcı, kademeli ve çok dikkatli olarak bazı elzem sektörlerin açılması doğru olabilir ancak bu sektörlerin Ekonomi Bilim Kurulu ve Sağlık Bilim Kurulu ile istişare halinde titizlikle belirlenmesi gerekir dedi.

Mehmet Çakıcı yazılı açıklamasında, içinden geçilmekte olan süreç ve alınan tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin 4 Mayıs’tan itibaren hayatı normalleştirmeye başlayacağıyla ilgili Çakıcı şöyle konuştu:

“Cahillik ile bilimi birbirinden ayırmak zorundayız, şu anda sadece ülkedeki patlamayı geciktirdik. Ben bunu halkın başarısı olarak görüyorum. Diğer ülkelerdeki yanlışlıkları gördük ve duyarlı olduk. Kıbrıs insanı tedbirini kendi aldı, bu da virüsün duraksamasına sebep oldu. Birileri tedbirsizlik yapıp, açalım derse bu iş patlar. Şimdi normalleşme zamanı değil, bu iş önce Türkiye’de bitecek daha sonra biz de açılacağız. Bilinçsizce açılırsak, ilk uçak veya gemi seferi ile bu iş patlayabilir.”

Tarihi ve önemli bir dönemden geçtiğimizi belirten Çakıcı, korona virüsün aslında bir psikiyatrik hastalığa dönüştüğünü, adının da Covid-19 sendromu olduğunu ifade etti. Çakıcı, sendromun 6 grup belirtisi olduğunu söyledi.

Çakıcı, hükümetin bu dönemde ekonominin rahatlaması için radikal kararlara imza atamadığını belirterek, 29 Mart'ta parti olarak 27 maddelik Ekonomik Önlemler Paketini kamuoyuyla paylaştıklarını ifade etti. Bankaların sadece maliyet hesabı yaparak faizlerin yeniden düzenlenip kriz döneminde kar edilmemesinin sağlanmasının insanları rahatlatacağını kaydeden Çakıcı, her Casino’nun gelecekte mahsuplaşmak üzere bu dönem için 1 milyon dolar vermesinin de ekonominin çarklarını çevirecek önemli bir gelir olacağını söyledi.

Çakıcı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin uzatılması konusunu Anayasa Mahkemesi’ne götürmesine de tepki gösterdi. Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin Ekim ayına ertelenmesinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın talebi olmamasına rağmen, doğru bir karar olduğunu, böyle bir dönemde seçimin zaten yapılamayacağını ifade etti.

Çakıcı, “Tarafsız bir şekilde konuyu değerlendiriyorum. Sayın Arıklı, bilinen ırkçılık politikası üzerinden ayrımcı bir şekilde konu bulamadığı için siyaset yapmaya çalışıyor. 8 ay sonra yapılacak bir seçim üzerinden Arıklı’nın siyaset yapmasını doğru bulmuyorum” dedi.