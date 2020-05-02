Can kaybı 3 bin 258

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen Coronavirüsüyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verileri açıkladı. Dün 2 bin 188 yeni vaka tespit edildiğini ifade eden Koca, 84 kişinin ise yaşamını yitirdiğini duyurdu. İyileşen kişi sayısının da arttığını vurgulayan Koca, "Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki güncel Coronavirüsü vaka sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dün 41 bin 431 test yapıldığı belirtildi.

Açıklanan yeni verilere göre dün 2 bin 188 yeni vaka tespit edilirken 84 kişi de Corona nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de toplam vaka sayısı 122 bin 392’ye toplam vefat sayısı ise 3 bin 258’e yükseldi.

Türkiye’de Corona’dan kurtulan kişi sayısındaki artış da sürüyor. Açıklanan güncel verilere göre bugün 4 bin 922 kişi daha sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 53 bin 808’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir” dedi.

Bir kişi için bin 500 kişiye karantina

Öte yandan İstanbul'da bir kişi, Coronavirüs testi sonucunu beklemeden memleketi Şanlıurfa'ya döndü. Test sonucu pozitif çıkınca hastanın yaşadığı bin 500 kişilik mahalle karantina altına alındı. İstanbul'da çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye Coronavirüs şüphesi ile gittiği hastanede test yapıldı.

Test sonucunu beklemeyen hasta, dün memleketi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi. İstanbul'da testi yapan sağlık kuruluşu testin pozitif çıkması ile polisten yardım alarak, hastanın Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıkta kırsal Eğriçay Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndüğünü belirledi. İlçe Kaymakamlığına bilgi verilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 500 nüfuslu mahalleyi karantinaya alındı.

Jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Mahalle ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yollarına da iş makineleri ile hafriyat döküldü.

