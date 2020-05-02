LAÜ akademisyeni Aras, “Mimarlığın İnsan Yaşamına Katkıları” konusunda açıklamalarda bulundu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras, “Mimarlığın İnsan Yaşamına Katkıları” konusunda açıklamalarda bulundu.

Aras “İçinde bulunduğumuz dünya her an değişime uğrarken tasarımın da insanla olan bağı muhakkak değişiyor. Eskiden beri bu böyle olmuştur. Mimarlık insana istediğini tasarlamak adına kendini var etmiştir. Şu an farklı olan eskiden bu değişim ve adaptasyonun uzun dönemler içinde yavaş gerçekleşmesiydi; şimdi ise zaman öngörülemiyor”diyerek her şey geceden sabaha değişim gücüne sahip, bu değişimi kabul etmemiz gerektiğini ve mimarlığın hızlanmak zorunda olduğunu ifade etti. Aras “Günümüzde post-endüstriyel olarak tanımlanan bir düzeni yaşıyoruz. Moda, trend, iletişim, reklam gibi kavramlar gündelik hayatımızın bir parçası adeta. Özellikle de teknoloji işin olmazsa olmazı. Ancak tüm bu değişken kavramların içinde mimarlığın insan ile kurduğu ilişki her zaman sabit kalıyor; çünkü, mimarlığın amacı sadece yeni çıkan teknolojiyi sonuna kadar kullanmak ve görselliği ön plana çıkarmak değil”diyerek bu bakış açısı yerine mimarlık özellikle son yıllarda daha sade, daha doğal, bireyin kendini daha rahat hissedeceği ortamı sağlayan, güvenin ve çevresel bilincin daha yüksek olduğu sürdürebilir tasarımları tercih ettiğine dikkat çekti.

Aras “Mimarlar insanların hayallerini onlara hatırlatmak ve hatta onlar için gerçekleştirmek adına çalışırlar. Yaşamın ruhu olarak da adlandırabileceğimiz bu olgu, bazen bir ev, bazen küçük bir sokak, bazen bir park, ya da küçük bir kafe olabilir. Sonuçta hepsinin mekansal çözümleri vardır ve hayatımızın farklı zamanlarında bizim için anlam kazanmışlardır; yani mimarlık bir anlamda insanın anı toplamasına yardımcı olmak için vardır” dedi. Aras son olarak “dünya savaşlar, çevre kirliliği, önlenemeyen ve sağlıksız nüfus artışı, salgınlar gibi pek çok yönden zor günlerden geçerken aslında insanın neyi istediğini bilmesi kadar, bu hayallerini ortaya koyduğunda onu gerçekleştirebilecek birilerinin olduğunu görmesinin iyi gelen bir duygu” olduğunu ifade etti.

